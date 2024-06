Vecinos denuncian robos en departamentos de edificio afectado por socavón en Reñaca

14 jun. 2024 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Propietarios del edificio Miramar, el que fue afectado con el segundo socavón en Reñaca ocurrido en 2023, notaron este viernes que un grupo de delincuentes entró a robar a los departamentos, los que están vacíos desde el año pasado.

Así lo aseguró Rodrigo Fernández, vocero del comité de administración de Miramar de Reñaca, región de Valparaíso, quien detalló que un grupo indeterminado de desconocidos ingresaron y vandalizaron un total de 22 departamentos.

Según se puede apreciar en las imágenes mostradas en el matinal "Mucho Gusto", los delincuentes rompieron a patadas puertas y vidrios de las viviendas y dejaron televisores tirados en el suelo y escaleras, que habrían intentado robar. Cabe recordar que los dueños del edificio debieron evacuar el inmueble producto del socavón y, por ahora, no han podido regresar a vivir ahí.

No es la primera vez que entran a robar al edificio

Según explicó Rodrigo Fernández en "Mucho Gusto", el ingreso a los departamentos no es algo que ocurrió solo anoche, sino que sería algo que viene desde hace varios días.

Imágenes del robo en edificio afectado por socavón

Además, aclaró que no es la primera vez que ocurre, de hecho, en octubre de 2023 ya se registraron robos en el edificio, misma situación que sufrió el Kandinsky, inmueble que está en la misma calle y que fue afectado por el primer socavón.

"Ya no sé cómo explicar los sentimientos que tenemos, porque la primera vez que nos sacaron de nuestra casa nos dijeron que nos fuéramos tranquilos, que no iba a pasar nada. (Sin embargo) nos dimos cuenta que al poco andar, habían violentado un edificio entero (Kandinsky), puerta por puerta, piso por piso", aseguró el vocero de Miramar.

Ante ello, Fernández aseguró que las autoridades les prometieron un nuevo plan de seguridad en la zona con guardias perimetrales y drones. No obstante, los vecinos pidieron desde el primer día energizar el edificio para tener cámaras de seguridad y sensores perimetrales, algo que no ocurrió.

Socavón en edificio Miramar / Aton Chile

El vocero explicó además que no tienen permitido ingresar al edificio para ver las condiciones de sus departamentos, "pero los delincuentes sí pudieron entrar". Además, lanzó críticas a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, quien habría tenido muy poca presencia en el lugar. "Estamos solos, botados, me da la sensación que no les interesa", concluyó.

