Caso Ojeda: Fiscal Tarek Saab califica de "pobreza extrema" trabajo de Chile y dice que prófugos no están en Venezuela

14 jun. 2024 - 13:14 hrs.

Las declaraciones del pasado miércoles 5 de junio del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, generaron una escalada de respuestas de las autoridades de nuestro país que alcanzaron al propio Presidente Gabriel Boric, quien ordenó al canciller presentar una nota de protesta.

Incluso, en medio de su gira internacional, el mandatario planteó al medio alemán Deutsche Welle que “por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas".

Tarek William Saab conversó en exclusiva con Reportajes de Mega Investiga, donde reafirmó su tesis de una “operación de falsa bandera”; respondió a las declaraciones de las autoridades chilenas, y lanzó duras críticas al Ministerio Público por su gestión en el caso que terminó en el asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

Controvertidas palabras del jefe de la Fiscalía venezolana, que llegan a constatar la distancia que hay con su par Ángel Valencia y los canales diplomáticos entre ambos países sobre este horrible crimen.

El desarrollo de este conflicto y la totalidad de las respuestas de Tarek Saab podrán revisarse en extenso en Meganoticias Prime este domingo, desde las 21 horas.

“Me dio por entendido que los iba a recibir”

Para el fiscal general de Venezuela, el hecho de que sus directores no fueran recibidos por Ángel Valencia y Héctor Barros, fue una acción inédita en sus seis años encabezando el Ministerio Público de ese país.

Explicó que la fiscalía venezolana mandó respuestas a todos los requerimientos enviados desde Chile y que quiso “ir más allá” en la colaboración, razón por la que envió una carta a Ángel Valencia.

"Una semana antes que fueran dos directores de este Ministerio Público, yo le comuniqué al Fiscal Nacional de Chile de esa visita y le expliqué las razones de las mismas. Las cuales tenían que ver con cooperar, con auspiciar, lo mejor para el esclarecimiento de este lamentable hecho", dijo Saab.

La misiva, a la que tuvo acceso Mega Investiga, está fechada el 24 de mayo de 2024. En ella se explica que dos directores venezolanos “realizarán una visita a la República de Chile desde el día martes 28 de mayo hasta el día sábado 01 de junio de 2024, con la finalidad de sostener reuniones en materia de cooperación penal internacional con el objetivo de coadyuvar al esclarecimiento del caso del secuestro con homicidio del ciudadano venezolano Ronald Ojeda”.

La agenda incluida en la carta contemplaba seis reuniones en nuestro país: con el fiscal nacional, Ángel Valencia; con el persecutor a cargo del caso, Héctor Barros; con el abogado de la familia, Juan Manríquez; con los investigadores de la PDI; con los familiares de Ojeda en Chile; y con el único detenido hasta el momento.

Ninguna de las citas de esa agenda se concretó, y los directores solo se reunieron con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), Juan Pablo Glasinovic.

Una decepción absoluta para el MP venelozano, pues Saab comenta que mantuvo conversaciones personales con Ángel Valencia, donde le habría planteado que esa cita sí se iba a realizar.

"No los recibió ni el Fiscal Nacional de Chile ni el fiscal que lleva el caso, luego de una conversación que tuve vía telefónica con el Fiscal Nacional de Chile donde me dio por entendido que los iba a recibir", comentó Tarek William Saab.

“Pobreza extrema en la experticia de investigación”

En su controvertida alocución del miércoles 5, Saab planteó una teoría inédita del caso del ex teniente Ojeda. A pesar de las críticas recibidas desde nuestro país, el fiscal volvió a reafirmar su tesis de una “operación de falsa bandera”.

Desde el edificio del Ministerio Público venezolano ratificó a Mega Investiga su postura de que el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, fue un trabajo que contó con participación de agentes chilenos y que tuvo por objeto desestabilizar las relaciones entre los dos países.

Pero no sólo aquello, sino que también criticó el trabajo de la fiscalía local, calificandolo de una “pobreza extrema en la experticia de investigación, en recabar los elementos de convicción para lanzar incluso dos teorías”.

"Incluso insinuaron que fue con apoyo de autoridades venezolanas. Entonces ese móvil político no lo es, el móvil político que yo veo es el que acabo de decir, el de enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela", afirmó Saab.

De todas formas, no fueron solo las teorías del caso las que fueron cuestionadas por el fiscal Saab, quien también negó que los dos sospechosos buscados por la justicia chilena estuvieran en Venezuela.

"Esos dos presuntos indiciados miembros del Tren de Aragua que señala la justicia chilena, no viven en Venezuela y no están en Venezuela", señaló a Mega Investiga e indicó que se han realizado los esfuerzos para localizarlos, pero aún no dan con su paradero.