"Patético y asqueroso": La desagradable experiencia que vivió Pata Larraín bailando con un hombre más joven

14 jun. 2024 - 16:00 hrs.

Lo que debía ser una jornada de esparcimiento fue una verdadera incomodidad para Patricia Larraín. Esto, luego de que asistiera a un cumpleaños de una amiga.

La celebración se desarrolló en un local nocturno. De acuerdo a lo que contó la propia ex "SQP" en el programa de la radio "La Metro", su estancia en ese recinto no fue del todo agradable, sino todo lo contrario, vivió un pasaje "asqueroso", según ella.

Fue cuando un hombre le ofreció bailar que ocurrió todo. “Lo miré, y para no ser tan perna fui con él a bailar”, dijo la mujer.

Creditos Patricia Larrain

"Lo encuentro patético y asqueroso"

Si bien en un momento todo parecía ir bien, con conversaciones triviales, el asunto fue tornándose más incómodo para Larraín. "Me comenzó a preguntar qué me gustaba hacer, qué deporte hacía y empezamos a conversar"; todo esto en los primeros acercamientos.

"Luego le pregunté la edad y sabes lo que me dijo el asqueroso, es que te van a dar ganas de vomitar si lo cuento. Me mira y me dice 'acércate, 37 años y soy puro colágeno'", precisó Larraín.

Ahí, hizo hincapié en que "me carga la expresión 'tienes que estar con un colágeno'. Lo encuentro patético y asqueroso". Por cierto, la denominación "colágeno" hace referencia a personas jóvenes que están emparejadas con otras más mayores.

Larraín cierra la puerta a relaciones con menores de 40 años

Aprovechando la situación, Larraín se mostró reacia a sostener una relación sentimental con alguien menor de 40 años, aunque subrayó que "me gusta la gente con pasión por la vida”.