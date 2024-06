"Una persona maravillosa": Benjamín Vicuña confirma que está iniciando nueva relación amorosa

14 jun. 2024 - 14:25 hrs.

El actor chileno Benjamín Vicuña confirmó que se encuentra nuevamente en pareja, luego de rumores que apuntaban a que había encontrado nuevamente el amor.

En el programa argentino "Socios del espectáculo", durante la emisión de este jueves 13 de junio, Matías Vázquez, uno de los panelistas, reveló que el artista estaba protagonizando un nuevo romance.

A Benjamín no se le conocía pareja hace ya casi dos años, puesto que su última novia fue Eli Sulichin, con quien terminó en agosto de 2022.

La nueva pareja de Benjamín Vicuña

Vázquez indicó que la mujer con la que sale Vicuña "no es del medio, se le conoce como Anita. Y si bien no es famosa, no es de la tele, es una mujer que no pasa inadvertida".

"Llama mucho la atención por su cara, porque es muy bonita. Esto es lo que nos cuentan. Es una mujer llamativa", aseguró Matías.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el periodista entregó más detalles de cómo se forjó el romance con Benjamín.

"A esta mujer la habría conocido hace aproximadamente siete meses en un gimnasio de una cadena importante de Buenos Aires, ubicado en Palermo Chico. Puede haber sido de 'hola y chao' en un primer momento y lo que me dicen es que después ese vínculo fue creciendo", acotó.

Matías aseveró que quien le alertó de esta relación "son fuentes muy confiables", y sí que lo eran, puesto que en la jornada de este viernes 14 de junio, Benjamín confirmó que estaba en pareja.

"Estoy conociendo a alguien, una persona maravillosa. Estoy un buen momento, nos estamos conociendo. Imagínate la vergüenza que me da hablando con toda esta gente acá que vino al teatro", expresó al mismo programa que lo abordó tras una función de su obra, "Felicidades".

En cuanto a características físicas, Vázquez indicó que la mujer es "rubia, cuerpo fitness, estilizada, alta" y que tiene cerca de 40 años. Ambos entrenarían en el mismo horario en el gimnasio.