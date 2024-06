"Mentiroso, irresponsable y malagradecido": Luis Valdivia se defiende de las acusaciones que hizo su hijo Claudio

12 jun. 2024 - 15:25 hrs.

En diferentes medios de comunicación, Claudio Valdivia, hermano de Jorge Valdivia, ha lanzado duros comentarios hacia el padre de ambos, Luis, acusándolo de diferentes cosas.

"Jorge, a los 20 o 21 años, se tuvo que echar al hombro a la familia, y confió siempre en lo que mi papá le manejaba (...) se lo gastó todo", señaló Claudio en un reality en el que recientemente participaba, asegurando que Luis malgastó el dinero que Jorge hizo durante su época futbolera.

Dichos que luego reafirmó en Publimetro, en donde lo trató en duros términos, aseverando que no quiere volver a verlo nunca más en su vida.

Luis Valdivia

"Está muerto en vida y no tengo relación con él, y espero no tenerla. Él no existe ni para mi hijo, ni para los hijos de Jorge, ni en nuestra familia", indicó.

Luis Valdivia se defendió

Tras oír estos comentarios, Luis Valdivia decidió defenderse y lo hizo con el programa "Que te lo digo", en el cual descartó las acusaciones de su hijo.

"Hola a todos. Soy el padre del calumniador, mentiroso, irresponsable y malagradecido, Claudio Valdivia Toro. Les puedo contar —antes de la demanda en tribunales que le interpondré— que todo lo que 'vomitó' en mi contra durante su corta estadía en el reality es absolutamente falso y malintencionado", aseveró.

Luis reveló que durante años le prestó un vehículo a su hijo, el cual se lo devolvió luego de ocho años, tras un recurso judicial que impuso contra él. "Me la devolvió con muchos daños (...) y lo más descarado, con una deuda de más de $40 millones", expresó.

"Ya se sabrá toda la verdad, queda poco y Claudio tendrá que ofrecer disculpas públicas a su padre. ¡Y sí, su papá tiene contacto con su nieto Gaspar; y con la mamá de él, Sabrina (Sosa)", añadió, finalizando su mensaje diciendo que "Claudio es un mentiroso".