"Me rompí por completo": Las reacciones que dejó el emotivo funeral de Armando en "Como la vida misma"

14 jun. 2024 - 11:25 hrs.

Durante el capítulo de este jueves 13 de junio en "Como la vida misma", vimos el funeral de Armando (Héctor Noguera), uno de los personajes más queridos de la exitosa teleserie de Mega.

Recordemos que el padre de Marco (Andrés Velasco) falleció mientras dormía, dejando completamente desolada a su familia y, sobre todo, a Malú (Coca Guazzini), su pareja.

El funeral de Armando

De hecho, ella da un emotivo discurso en el cementerio previo al entierro del ataúd. "Yo solamente lo pude acompañar un tiempo cortito, yo creo que fue un año, pero realmente no miento cuando digo que ese fue el tiempo más importante de mi vida", destacó.

Posteriormente, Malú confesó que conocer a Armando le dio vida: "Apareció este ángel luminoso en el camino. Me enseñó a esta edad a ver el mundo de otra manera, a disfrutar de las cosas simples".

Malú en el funeral de Armando

Luego, fue el turno de los nietos de Armando. Joselo (Max Salgado) remarcó el apoyo que le entregó su abuelo cuando contó que estaba enamorado de un hombre. Carol (Octavia Bernasconi), entre lágrimas, contó que él siempre aceptó su embarazo, hasta cuando ni ella sabía qué hacer. Damián (Bastián Hidalgo) también se hizo presente y le leyó una carta.

Marco en el funeral de Armando

En redes sociales, las reacciones fueron de mucha emoción de parte de los televidentes, puesto que luego del entierro, Joselo mostró el documental que hizo en honor a su abuelo.

"Me fui a la chu... con el documental, soy llanto", "no, qué triste", "me rompí por completo", "me fui a la mier...", son algunas de las reacciones que se pueden en leer en X.

Revisa las reacciones

me rompí por completo #ComoLaVidaMisma — javita ✿ (@ruindore) June 14, 2024

Que hermosas esas grabaciones cuando nadie se da cuenta y capta la esencia de las personas ❤️🙌🏻 #comolavidamisma — cami ❤️ (@vsqz_cami) June 14, 2024

Un usuario en tiktok dijo que ver el funeral de Armando fue como ver el funeral de Hector Noguera y ahora no puedo dejar de llorar al pensar en eso.#ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/grtD5EgF5T — Estrella (@EstrellaSoteloZ) June 14, 2024

Pienso que por primera vez una teleserie a sabido llevar y mostrar todo el proceso de perder a un ser querido. No se salto ni una etapa de ese dolor y me parece maravilloso



#ComoLaVidaMisma — Estrella (@EstrellaSoteloZ) June 14, 2024

El camarografo grabando el funeral de Armando #comolavidamisma pic.twitter.com/mcsVF3V9QZ — vicee 🫠 (@trvicee) June 14, 2024

Don Armando consideraba al Benjita un nieto mas

#ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/blx8xtTwXa — Estrella (@EstrellaSoteloZ) June 14, 2024

#ComoLaVidaMisma Estoy hecho mierda, Don Armando de los mejores personajes de la teleserie con siempre los mejores consejos 🥺🥺🥺🥺🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧 pic.twitter.com/KwvQfeXHSQ — Cristian Retamales (@CristianReta03) June 14, 2024