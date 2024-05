¿Qué es la depresión post-Taylor Swift? Psicóloga explica las causas del fenómeno

30 may. 2024 - 11:05 hrs.

Poder disfrutar en vivo de la música de tu artista favorito es, sin dudas, una experiencia inolvidable. Sin embargo, lo que viene después puede contrastar bastante con lo vivido durante ese esperado momento.

En el caso de los recitales de Taylor Swift, cantante que pisó Latinoamérica en 2023, se ha visto acentuado este fenómeno, que si bien no es una condición médica oficial, puede tener múltiples componentes psicológicos.

La psicóloga Kayla Greenstien compara esta experiencia con "tomar drogas psicodélicas", puesto que "las dos cosas tienen un ritual previo, requieren cierta preparación y es algo casi trascendental".

¿Qué es la depresión post-Taylor Swift?

La experta en adicciones habló con The Guardian sobre una preocupante tendencia: las fanáticas de la estrella estadounidense han manifestado a través de redes sociales una sensación de tristeza y vacío tras asistir al "Eras Tour".

"Nunca volveré a sentir tanta felicidad" o "ahora no sé qué hacer con mi vida", son algunos de los comentarios que abundan en plataformas como TikTok. Una chica australiana desató las alarmas entre algunos padres tras afirmar que "he tenido una depresión post-Taylor Swift. Mi mente vuelve al concierto y eso me hace sentir un poco triste, porque es como un sueño del que no quieres despertar".

Al respecto, Greenstien sostiene que "es absolutamente normal sentirse un poco desinflado después de un evento tan esperado", y explicó que "la atmósfera creada allí es un espacio de feminidad. Salir de ese espacio del concierto y regresar al mundo real, es como el efecto de la película 'Barbie': puede ser absolutamente discordante".

Ahora bien, si la melancolía persiste, puede que nos estemos enfrentando a una situación más compleja. El profesor de psicología Douglas Mennin precisó "el final de un evento muy esperado puede atacar múltiples aspectos del funcionamiento".

La pregunta que se ha convertido en motivo de estudio es: ¿por qué esto sucede de forma tan intensa a la fanaticada de Swift? La psiquiatra especializada en niños y adolescentes, Suzanne Garfinkle-Crowell, apunta a que "ven en Taylor Swift a una auténtica heroína que les comprende en carne propia, pero que también les muestra el lugar al que podrían llegar".

Su éxito sin precedentes podría sustentarse en que, a diferencia de otros artistas, la intérprete de "Golden" ostenta un gran alcance, llegando a diversos países. Pero para llegar a eso, primero tuvo que conquistar el suyo, Estados Unidos, donde utilizó la música tradicional (el country) para darle aire moderno, con letras que pudieran identificar a los jóvenes.