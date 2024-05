"Nada más lindo que verte crecer": El tierno saludo de Florencia Araneda a su hermano Benjamín por su cumpleaños

30 may. 2024 - 09:06 hrs.

Durante la jornada de este miércoles 29 de mayo, la familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza estuvo de fiesta, debido a que su hijo menor, Benjamín, celebró su cumpleaños.

6 años fueron los que cumplió el más pequeño de los Araneda-Vacarezza, quien recibió un tierno saludo de forma pública de su hermana mayor, Florencia.

Florencia y Benjamín

Todo sobre Famosos chilenos

"Llegaste a este mundo para hacerme la persona más feliz"

La joven publicó una serie de registros en los que aparece Benjamín junto a ella, mostrándolo en diferentes etapas de su vida.

En la descripción Florencia escribió: "6 años desde que llegaste a este mundo para hacerme la persona más feliz. No hay nada más lindo que verte crecer y disfrutar".

La publicación se llenó de mensajes de sus seguidores y fans, quienes se plegaron a las felicitaciones que expresó la joven hacia su hermano menor.

"Feliz cumpleaños para él", "qué cabro más rico", "qué lindos", "demasiado bellos", "qué rápido crecen", "Benji lindo y feliz, feliz cumpleaños para él", son algunos de los mensajes de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia (@floaraneda)

Cabe precisar que Marcela Vacarezza también dedicó un mensaje a su hijo, con un tierno video en el que se aprecia el crecimiento del pequeño.

"Hace 6 años nació nuestro cuarto hijo. Si bien no lo conocimos hasta que tuvo 3 meses siempre fue nuestro. Eso no lo voy a dudar nunca. Llegaste porque ya eras parte de nuestras vidas, de nuestra historia… pero nosotros no lo sabíamos aún. Te amamos por sobre todas las cosas", partió diciendo en la descripción.

Rifles, municiones y una ballesta: Encuentran armas y lienzos de la CAM en allanamiento a matadero ilegal en Angol El presente de Viviana Rodríguez: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica la recordada actriz de "Verdades Ocultas"? Saltó a la fama en la secuela de "Perla, tan real como tú": Conoce cuántos años tiene Blue Mary y a qué se dedica Te puede interesar

Luego agregó que, "en un abrir y cerrar de ojos ya tienes 6 años. Nunca olvidaré esos ojitos de aceituna con los que me encontré un día de agosto del 2018. Feliz cumpleaños mi amor".