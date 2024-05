"Nunca me voy a casar": José Antonio Nemé explicó las razones por las que se distancia del matrimonio

13 may. 2024 - 11:30 hrs.

Una importante confesión en el ámbito del amor fue la que hizo José Antonio Neme en un espacio televisivo. Lejos de su rol serio al que se le acostumbra ver en Mucho Gusto, el animador repasó cuál es su postura frente al matrimonio.

Fue en el programa Podemos Hablar que el rostro televisivo mostró distancia de esa ceremonia. Todo esto, luego de que le mostraran unas antiguas declaraciones donde aseguró que "nunca me he casado y nunca me voy a casar", señaló en alguna oportunidad.

Palabras que sostuvo una vez más. "No creo mucho en el rito del matrimonio en general. Y lo he conversado con quien estoy también. Ni uno de los dos creemos en eso", señaló.

"Yo creo que el estar con alguien es absolutamente voluntario. No voy a un matrimonio, al de mi hermana fui, yo creo que media hora. Y fue el último matrimonio que fui", añadió.

"Me reservo para mi intimidad"

En esa línea, el periodista reconoció que "me cuesta expresar ese amor. El sexo afectivo en público me da como pudor. No soy de andar besando en la calle ni en las redes sociales".

"Me reservo como para mi intimidad (...) Yo creo que el mayor simbolismo es la voluntad de despertarte todo el día ahí. Y de contestar el teléfono, poner las lucas si se necesitan, de poner el tiempo", dijo.

Respecto a eso mismo, hizo hincapié en que "eso va más allá de cualquier rito. Es el rito que cualquier persona necesita para tener un apego seguro".

El tema económico es otro factor

Pero el rostro de Mega no se quedó ahí, pues además indicó que tampoco le interesa desembolsar dinero en una ceremonia de esas características.

Además, encuentro que los matrimonios son carísimos y yo cuido mucho mi dinero (...) Y con quien estoy compartimos esa visión", cerró.