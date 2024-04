¿Lo conoció?: Este es el motivo por el que José Antonio Neme tiene una camisa de Ricky Martin

21 abr. 2024 - 18:15 hrs.

Este domingo 21 de abril, se emitió un nuevo capítulo de De Paseo, el programa de Mega. En este episodio, la conductora María José Quintanilla visitó el hogar de José Antonio Neme, periodista de Mucho Gusto.

Entre las curiosidades que pudo encontrar en su gran departamento estuvo una camisa que le perteneció al cantante puertorriqueño Ricky Martin, sobre la que la figura de televisión dio una explicación de cómo llegó la prenda a su closet.

La explicación de Neme sobre por qué hay una camisa de Ricky Martin en su clóset

Todo partió cuando Cote Quintanilla le pidió a Neme que le mostrara una prenda de su clóset que tuviera historia.

“Tengo una camisa de Ricky Martin... no es que Ricky Martin me la regaló, por favor”, comenzó explicando el conductor de televisión.

“Ricky Martin es muy amigo, o era muy amigo, o fue algo más que amigos, de una persona que yo conozco en Santiago”, continuó.

“Él dejó mucha ropa en ese departamento, entonces esta persona me llama un día, estoy hablando hace 10 años, y me dice: ‘dejó una ropa que nunca más iba a buscar, es de tu talla, grande, alto, por qué no vienes y sacas algo’, y fui y la saqué”, añadió.

Mientras Neme hablaba, seguía buscando a la prenda, a la que describió como “negra con unos pájaros”.

“Yo cuando fui a buscar la camisa lo primero que hice fue olerla, pero yo creo que nunca la usó, estaba como con Vanish”, dijo José Antonio.

Tras una ardua búsqueda, finalmente la camisa fue encontrada. “Ahora, yo asumo que mi amigo no me mintió, yo creo que Ricky Martin va a hacer la desconocida”, dijo el animador.

