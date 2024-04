"Hay una región afiebrada con la crisis venezolana": El análisis de José Antonio Neme por asesinato de carabinero

12 abr. 2024 - 13:01 hrs.

El reciente asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, presuntamente a manos de sujetos venezolanos que fueron formalizados este jueves, intensificó la crisis de seguridad que vive el país, en la que bandas criminales extranjeras han sido protagonistas en el último tiempo.

Este episodio —más los antecedentes del megaoperativo efectuado el viernes 5 de abril, en el que se determinó la presencia en Chile de la agrupación dominicana "Los Trinitarios"— gatilló la molestia de José Antonio Neme, animador del matinal "Mucho Gusto".

Completamente en vivo, el animador hizo un análisis del actual contexto de inseguridad que no solo está atravesando Chile, sino también otras naciones de Sudamérica.

"Si no se va al origen, esto va a seguir pasando"

Tras conversar con integrantes de la agrupación Viudas de Carabineros, las que han estado acompañando a la pareja del fallecido teniente Sánchez, el periodista Roberto Saa le dio el pase a Neme para hacer sus descargos.

Junto con valorar su testimonio, el animador televisivo expuso que las entrevistadas y los propios funcionarios que han fallecido por el actuar de antisociales "son víctimas de una crisis muy profunda que es internacional, a la que no se le ha tomado el peso".

Los venezolanos sospechosos del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez (Aton)

"Este no es un problema de una comuna, de una alcaldesa, de una ministra, de un subsecretario, ni siquiera de un Presidente en particular. Aquí hay una dictadura que ha degenerado en violaciones importantes de derechos humanos (...), donde no hay separación clara de los poderes de Estado", manifestó, haciendo referencia implícita a la gestión del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Neme, se trata de "un régimen dictatorial que ha generado una diáspora (dispersión) de ocho millones de personas. Ninguna región es capaz de absorber esa cantidad y lo que estamos viendo son las consecuencias visibles de eso".

Países sudamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú "no han logrado coordinarse... no sé si hay intención de hacerlo, pero esto, lamentablemente, lo digo desde un lugar de mucha desolación y desesperanza, si no se va al origen, esto va a seguir pasando".

"Tenemos que mirar esto como algo mucho más profundo que simplemente una banda internacional que quería robarse un celular y terminó matando a un carabinero", expresó el rostro televisivo.

"Hay una región afiebrada con la crisis venezolana"

El animador del matinal continuó comentando que "logro ver que hay una región que está afiebrada con la crisis venezolana. Estos tipos (los presuntos asesinos de Sánchez) no son víctimas de nada, pero no son uno, dos o tres que salieron y se vinieron...".

Jose Antonio Neme por crimen de carabinero (Mucho Gusto)

"Nosotros no limitamos con Venezuela, no somos Colombia. Si fuéramos Colombia, uno podría entenderlo de alguna manera, porque compartiríamos una frontera. Pero estos tipejos cruzaron, por lo menos, cinco países para llegar hasta acá", afirmó.

En esa línea, expresó: "A mí no me vengan a decir que este es un tema de la administración de (la alcaldesa) Karina Delfino en Quinta Normal (comuna donde ocurrió el crimen del uniformado). Aquí hay un tema de Estado y región".

Junto con decir que los Presidentes de otros países sudamericanos están enfocados en sus agendas propias, José Antonio concluyó con este mensaje: "¿Quiénes pagan las consecuencias de esta situación descuadrada a nivel continental? Las viudas que están ahí, que son mujeres no ligadas a la política. Este problema lo está causando gente de mucho poder en el continente. Las víctimas no son miembros de esa elite".