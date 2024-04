"Tengo un hijo que mantener": Carla Jara responde a usuaria tras negativo comentario por separarse de Kaminski

20 abr. 2024 - 18:16 hrs.

Hace varias semanas se conoció que Carla Jara y Francisco Kaminksi pusieron fin a su relación de 11 años, de los cuales 7 estuvieron casados.

En redes sociales, Carla ha seguido subiendo su contenido habitual, lo que ha ocasionado que sus seguidores le estén dejando comentarios de apoyo y ánimo frente al quiebre.

"Tengo un hijo que mantener"

Sin embargo, en uno de los videos que subió Carla Jara, el cual fue auspiciado por una marca, la exparticipante de "Mekano" recibió un duro comentario de parte de una internauta.

Resulta que en el clip, Carla aparece sonriente mostrando las actividades de una feria dedicada a los gatos a la cual asistió.

La usuaria no le creyó su sonrisa, y le redactó, "no entiendo por qué quieren demostrar que están bien o que está disfrutando. Aprendamos a saber que todos los fracasos tienen sus momentos malos, de tristeza, no hay para que demostrar lo contrario".

Carla no dejó pasar este comentario y le dejó una sincera respuesta, en la que a grandes rasgos le deja en claro que, pese a todo, la vida continúa.

"Pero debo seguir trabajando, no me voy a quedar llorando en mi casa, tengo un hijo que mantener", enfatizó Carla, recibiendo el apoyo de sus seguidores, quienes se cuadraron con su forma de enfrentar la separación.

