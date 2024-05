Fumaba 20 cigarros diarios: Los cambios que implementó Leo Caprile tras sufrir infarto cerebral

07 may. 2024 - 17:03 hrs.

El sábado 20 de abril de 2024, el animador de televisión Leonardo "Leo" Caprile, de 64 años de edad, fue internado de urgencia tras sufrir un infarto cerebral.

"Tuve síntomas anormales y sospechosos que me hicieron acudir a un centro hospitalario, donde me atendieron de emergencia. El diagnóstico: un infarto cerebral", contó días después.

Aunque aseguró que no quedó con secuelas debido a que llegó a la clínica a tiempo, sí tuvo que implementar diversos cambios en su estilo de vida para cuidar su salud.

Fumaba 20 cigarros diarios

Más de dos semanas después del ACV, Leo Caprile sinceró a LUN que "no tengo ninguna secuela, sí tuve que hacer algunos cambios a mi vida cotidiana. Por ejemplo, dejar de fumar".

El expresentador de televisión fumaba una cajetilla de 20 cigarrillos al día antes de sufrir el infarto cerebral.

Leo Caprile (Instagram)

"Fumaba un paquetito diario, es decir, 20 cigarros. Afortunadamente, no tengo ni un deseo de fumar, era una idea estúpida hacerlo. Huelo el cigarro y no me dan ganas de fumar", confesó, para luego aclarar que no le ha costado dejar el cigarrillo.

Otras modificaciones que implementó tienen relación con la actividad física y los alimentos que consume."No es que me hayan mandado a comer chía con papaya todos los días, sino que —tengo que— dejar un poco las carnes rojas y comer más carnes magras o blancas y más verduras", contó.

Aunque confiesa no haber sido bueno para comer antes de que le diera el ACV, sí reconoció que "tal vez abusaba de la mayonesa y de las carnes rojas".

Leo Caprile sufre de hipertensión y además se le juntaron muchos problemas personales que pueden haber influido en el diagnóstico.

A lo anterior también se suma que no era constante en el consumo de sus pastillas para la presión. "Me la tomaba un día y pasaba tres días sin tomármela. Muy desordenado. Con las pastillas del colesterol también, un día sí, un día no, total pensaba que no pasaba nada, porque yo estaba bien", contó.

Respecto a las causas del ACV, se sinceró diciendo: "Más que lo que comía, que hay que cuidarlo, fundamentalmente me pasó por la presión. Me subió mucho y yo soy hipertenso. Se me juntaron muchas cosas, además tuve a mi papá viviendo conmigo, se me quemó un comedor grande que hice, se me murió mi perro regalón".

Finalmente, el comunicador cerró diciendo: "Fui juntando presión, cosas negativas. Otra cosa que también influye son las apneas del sueño, más encima le metía dióxido de carbono con el cigarro".

