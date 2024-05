"Mi sueño es dedicarme a la música": Cuñada de Karen Paola lucha por convertirse en cantante

06 may. 2024 - 10:05 hrs.

María Verdier, la hermana del exchico "Mekano" Juan Pedro Verdier y, por lo tanto, cuñada de la cantante nacional Karen Paola, está en busca de convertirse en cantante.

La joven de 23 años, además de tener una pasión por la música, es estudiante de ciencias políticas y en enero pasado finalizó su práctica profesional en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con nota siete y, actualmente, solo le quedan dos ramos para poder titularse.

"Sé que los cantantes más grandes del mundo no son solamente cantantes. Es una faceta de tu vida y quiero mucho esta carrera", reconoció a LUN.

"Mi sueño es dedicarme a la música"

Si te gustan los programas de talento, probablemente, has visto a María Verdier en más de alguno. El año 2021 fue parte de "Got Talent", en 2022 participó en "The Voice" y actualmente es concursante de "Got Talent Chile".

"Si soy sincera, la motivación para volver a intentarlo es la misma que la primera vez: quiero ser cantante. Desde que tengo cuatro años mi sueño es dedicarme a la música", sinceró.

La joven asegura estar consciente de lo difícil que puede resultar llegar a convertirse en una cantante reconocida.

"Sé que lo tengo que intentar muchas veces antes de conseguir un sí que me catapulte a una etapa significativamente diferente. A lo largo de este proceso me he dado cuenta de que todo lo que he hecho, aunque sea técnicamente un fracaso o un éxito, ha sido un pasito más hacia arriba", acotó.

No haber logrado su objetivo en los dos primeros programas de talento por los que pasó le pegaron fuerte. "Me desanimé. Soy muy sensible y a veces las situaciones me pegan muy duro", reconoció, sin embargo, en su actual intento, tuvo preparación adicional.

"Me preparé muchísimo, estudié durante meses la canción para convertirla en memoria muscular básicamente y que sea lo más natural posible", comentó.

Su relación con Karen Paola

Karen Paola y Juan Pedro Verdier se conocieron el año 2004 en el extinto programa Mekano de Mega. La pareja continúa junta hasta el día de hoy y tienen un hijo, Guillermo, quien actualmente tiene 17 años.

El año pasado, la intérprete de "Que viva la noche" relanzó su carrera musical. Al respecto, su cuñada, indicó: "A mí me encanta ver a cualquier persona cumpliendo sus metas y especialmente a Karen, a quien quiero mucho".

Según contó María Verdier, a Karen "la conozco desde mis tres años y es una persona muy importante en mi vida. Me pone muy feliz que ella pueda seguir sus sueños y amo su música, así que vamos con todo".

