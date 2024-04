Rey Mysterio: Cuántos años tiene, cuál es nombre real, cuánto mide y cómo es su rostro

Uno de los luchadores más icónicos de la World Wrestling Entertainment (WWE) es, sin dudas, Rey Mysterio, quien hace unos días volvió a lucirse en el ring en el marco de la Wrestlemania XL.

En el evento el histórico, deslumbró con sus movimientos aéreos y llaves típicas. Pero lo más llamativo para muchos fanáticos fue el combate en parejas junto a Andrade, en el cual venció a su hijo y rival, Dominik Mysterio.

Mysterio es uno de los luchadores que se ha caracterizado por llevar máscara, tal como dicta la tradición. Sin embargo, hace exactamente 25 años la superestrella debió mostrar su rostro tras sufrir una derrota, protagonizando así uno de los momentos más recordados de la lucha libre.

Óscar Gutiérrez es el verdadero nombre de Rey Mysterio. Nació el 11 de diciembre de 1974 en Chula Vista, California, Estados Unidos. Actualmente, tiene 49 años.

Mide 1 metro y 68 centímetros y pesa cerca de 79 kilos. Su baja estatua no le ha impedido obtener numerosos títulos, como el Campeonato de la WWE, dos Campeonatos Mundiales de Peso Pesado y dos Títulos Intercontinentales, solo por nombrar algunos.

De ascendencia mexicana, Mysterio se formó a temprana edad en la tradición de la lucha libre azteca, de ahí que adoptó el mandamiento de nunca quitarse la máscara en público. Respecto a su nombre, este es un homenaje a su tío tijuanense Rey Misterio Sr.

Son contadas las ocasiones en las que el campeón de "Rey" se ha dejado ver con el rostro descubierto, por lo que las nuevas generaciones poco conocen de su apariencia real, pero quienes conocen su trayectoria puede que recuerden cómo lucía en su juventud.

En 1999, cuando Mysterio tenía 23 años, fue desenmascarado en una lucha oficial durante su etapa en la WCW. En ese entonces, se asoció con Konnan para luchar contra los imponentes Scott Hall y Kevin Nash.

Se trató de un combate al estilo 'Cabello vs. Máscara' y desafortunadamente Mysterio y su dupla fueron derrotados, por lo que no le quedó otra que quitarse la máscara y luchar sin ella de ahí en adelante.

In 1999, WCW decided to reveal Rey Mysterio's face, thus breaking the sacred tradition of Mexican 'lucha libre' pic.twitter.com/U1YuHGpFWD