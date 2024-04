Fue "la peliteñida" en "Betty la fea": Así luce hoy la actriz Lorna Cepeda a sus 53 años

16 abr. 2024 - 08:00 hrs.

Uno de los personajes más recordados de la exitosa teleserie colombiana "Yo soy Betty, la fea", estrenada originalmente en octubre de 1999, es el de Patricia Fernández, "la peliteñida".

En la producción, la peliteñida le hace la vida imposible a Betty, debido a que quería ocupar su puesto en "Ecomoda", la empresa de diseño de vestuario donde trabajaban.

Este icónico personaje fue encargado por la actriz colombiana Lorna Cepeda, quien le dio vida a una villana que se caracterizaba por su particular forma de hablar y expresarse.

Lorna Cepeda como la peliteñida

Lorena Cepeda inició su carrera artística como modelo y debutó en la actuación el año 1997. Dos años después tuvo el rol que la hizo conocida en todo el continente, el de Patricia en "Yo soy Betty, la fea".

"Estar en esa novela significó un giro de 180 grados en mi vida. Yo apenas estaba empezando mi carrera cuando comenzamos a grabar; llevaba dos años como actriz y solo tengo agradecimiento porque no cabe duda de que fue una bendición porque salté rápidamente a una internacionalización", señaló a Hola en 2023.

Pese a su larga carrera actoral, lo cierto es que Lorna Cepeda sigue siendo reconocida como la peliteñida. "He tenido la fortuna de hacer muchos otros personajes, pero las personas recuerdan con especial cariño a Patricia y en otros países es toda una locura cuando me ven, incluso ahora", añadió.

Lorna Cepeda como la peliteñida

Es abuela y se casó hace poco

En el ámbito familiar, Lorna tiene tres hijos, Daniela (32), Nathaniel (29) y Mariano (27). Además, es abuela de dos nietos, ya que su hija Daniela tiene dos pequeños hijos.

Actualmente, la actriz tiene 53 años de edad y en junio de 2023 contrajo matrimonio en México con el colombiano Juan David Morelli, en una íntima boda que solo contó con la presencia de amigos.

"Ni siquiera mi familia fue, fueron unos amigos, que tenían que ser mexicanos, unos divinos ellos. Fueron testigos, nos fuimos allá a la playa, comimos sushi, tragamos y ya", explicó Lorna, según consignó El Universo.

Sobre su actual esposo, anteriormente había señalado que "es un hombre increíble. Yo no pensé encontrar a alguien tan afín a mí después de siete años de estar sola. Yo no estaba buscando pareja, estaba muy tranquila y era muy independiente porque desde que me separé nunca había convivido con alguien; sí tenía novios, pero no en este plan".

En el presente Lorna continúa ligada a la actuación y además es una activa usuaria de Instagram, donde suele compartir videos humorísticos.

Así luce hoy Lorna Cepeda

Lorna Cepeda (Instagram)

Lorna Cepeda e hijos (Instagram)

Lorna Cepeda y esposo (Instagram)

Lorna Cepeda (Instagram)

Lorna Cepeda (Instagram)

Todo sobre Así luce