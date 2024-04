OJ Simpson, recordada estrella de la NFL juzgado por asesinato de su exesposa, muere a los 76 años

El conocido exjugador de la NFL, Orenthal James "OJ" Simpson, quien fue juzgado por el doble asesinato de su exesposa Nicole Brown y su amigo, Ron Goldman, en la década de los 90, falleció este miércoles 10 de abril a sus 76 años.

Así lo informó su familia a través de su cuenta de X, revelando que el exjugador de fútbol americano murió producto de un cáncer del cual estaba diagnosticado.

"El 10 de abril nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla con el cáncer", parte diciendo el mensaje que dejaron en X los familiares de OJ desde su cuenta oficial.

Informaron que al momento de morir, el exfutbolista estaba "rodeado por sus hijos y nietos", pidiendo luego respeto por la privacidad de la familia en este momento.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family