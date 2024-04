"Ya no estoy más solo": Liberan el primer trailer de "Joker: Folie à Deux", la secuela del "Joker" con Lady Gaga

09 abr. 2024 - 21:25 hrs.

Durante la noche de este martes 9 de abril se estrenó el primer y esperado trailer de "Joker: Folie à Deux", película que es la continuación del "Joker" que protagoniza el actor Joaquin Phoenix, y que en su segunda parte cuenta con la participación de Lady Gaga.

Y es que "Joker: Folie à Deux" será un musical, en el que la cantante estadounidense interpretará gran parte de las canciones de la película, que serán tanto interpretaciones originales como covers de otros conocidos temas.

El tráiler de "Joker: Folie à Deux"

Temprano durante la jornada de este martes, a través de redes sociales, fue liberado un teaser en el que aparece el Joker en una tétrica escena.

Lo anterior porque aparece en el patio del Asilo de Arkham, llorando y gritando desconsoladamente mientras la lluvia cae sobre él.

Y durante la noche de este martes, el esperado trailer fue liberado. Der partida, vemos al Joker siendo trasladado dentro del Asilo, cuando es divisado por Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, quien estaba dentro de otra sala del salón.

Lady Gaga como Harley Quinn

Una voz en off señala que dentro del Asilo usan la música para la rehabilitación, montando luego un musical que se difumina con escenas de los dos escapando de ahí.

Todo al ritmo de "What the World Needs Now Is Love", intercalando además tomas del caos que sigue reinando en Ciudad Gótica.

"Ya no estoy más solo" le dice en una de las visitas al psiquiatra el Joker, contándole de su vínculo con Harley Quinn.

"Joker: Folie á Deux" será estrenada el próximo 4 de octubre en cines de todo el mundo.

Revisa el tráiler

