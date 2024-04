"No es el final que hubiera querido": El drama de periodista argentino Emiliano Pinsón tras desalentador diagnóstico

09 abr. 2024 - 17:51 hrs.

En febrero de 2021, el histórico periodista del canal deportivo Fox Sports, Emiliano Pinsón, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

En ese entonces, el comunicador tenía 48 años de edad e inició un tratamiento para sobrellevar su condición, sin embargo, recientemente, tuvo que informar su retiro del programa de radio en que se desempeña debido a un desalentador diagnóstico.

Pinsón anunció que dejará de trabajar en el programa DSports Radio debido a que tiene un mal pronóstico respecto al tipo de parkinson que padece, aunque explicó que continuará ligado a la radio de alguna manera.

Emiliano Pinsón (Instagram)

"El jueves fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un parkinson atípico. Eso quiere decir que no es el parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un parkinson que tiene un inconveniente: no está muy bien estudiado porque varía en su desarrollo", confesó.

"No es el final que hubiera querido"

Respecto a posibles intervenciones, sinceró que "mi problema es en el cerebelo y no es operable. No se puede llegar hasta ahí. Es una atrofia sistémica. Mis músculos de todo el cuerpo se van atrofiando. No es ELA. Yo no estoy teniendo fuerza, cada vez menos. Es muy invasivo".

Según consignó TN, el periodista también detalló el pronóstico que dicho diagnóstico conlleva para su estilo de vida.

"Si vos leés los libros, me queda poco tiempo. No es broma. Vamos a tratar de que no, las estadísticas están para romperse, pienso ser uno que rompa estadísticas. Pero en la generalidad, los que tienen mi enfermedad terminan en silla de ruedas", dijo, para luego acotar que "voy a hacer todo lo posible para que ese no sea mi final".

Emiliano Pinsón (Instagram)

Ahora, y ya mentalizado sobre lo que puede venir, confesó que "me compré mi bastón, ya empiezo a equiparme. Espero que el final no sea así feo. No es el final que hubiera querido. Voy a tratar de que no sea así, pero me tengo que dar cuenta de que en un tiempo dejé de salir al aire en radio y tele".

Para el corto plazo, los planes del comunicador son irse de viaje junto a su hija Victoria.

Finalmente, sobre su diagnóstico, reflexionó diciendo: "Tengo una enfermedad un poco más grave. Me golpeó, me pegó y la voy a tener que enfrentar. No quiero dar lástima. Así vamos a estar. Me tocó esto, hasta que dure".