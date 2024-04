Ángela Prieto, cuñada de Cristián Campos, reaccionó sobre la querella que enfrenta el actor

05 abr. 2024 - 18:10 hrs.

La cuñada del actor Cristian Campos, Ángela Prieto, reaccionó a la querella que enfrenta el actor por abuso sexual, emanada desde la Fundación Para la Confianza en representación de Raffaella Di Girolamo.

Ángela, quien es hermana de María José Prieto, actual esposa de Cristián, opinó sobre el caso que envuelve a su cuñado luego que en Instagram le consultaran su opinión.

Ángela Prieto habló sobre el caso

La también actriz de profesión subió una imagen de ella a su cuenta de Instagram en cuyo pie de post, aparece un mensaje de motivación.

"Aunque haya días en los que sientas que no puedes levantarte, sal de la cama y sigue avanzando con respeto y calma. Enfócate en lo que te hace bien (Deporte, alimentación sana, pensamiento positivo, abarcar solo lo justo y necesario, dormir, etc.). Cada día su afán. Pasito a pasito", escribió Ángela.

En este contexto, un internauta la cuestionó por no hablar sobre el caso que envuelve a su cuñado, aseverando que ella, al igual que su hermana, están apoyando a Cristián Campos.

"Me da mucha tristeza que no apañen a la Rafa, si hasta los propios hijos del abusador le creen y ustedes poniendo en duda el testimonio de Raffaella. Atroz me parece", indicó el usuario.

Respondiéndole, Ángela le dijo, "acá la justicia será quien ponga las cosas en su lugar. Yo solo respeto el proceso y deseo de corazón que todo se aclare pronto".

Intercambio de comentarios entre Ángela Prieto y un seguidor

