Fran Undurraga recibió comentario sobre su fallecido padre: "¿Cómo hay gente que puede tener el corazón tan podrido?"

05 abr. 2024 - 16:02 hrs.

Un desubicado mensaje fue el que recibió la modelo Francisca "Fran" Undurraga a través de su cuenta de Instagram, de parte de un usuario que cuestionó su forma de generar ingresos económicos.

Resulta que Undurraga hace un tiempo decidió abrirse un perfil en una página para vender contenido, en el que ofrece por un valor de 15 dólares fotografías y videos exclusivos.

Fran Undurraga

El cuestionamiento a Fran Undurraga

En una de sus últimas imágenes, en la que aparece jugando con su perro mientras le da la pata, hizo un extenso comunicado haciendo un alto a quienes la critican.

"No me avergüenzo de vender contenido online, no le hago mal a nadie, no soy mala persona. Estoy aburrida de escuchar comentarios como 'tonta', 'solo sirves para eso', etc. Puros prejuicios", expresó.

"No porque haga “fotos” significa que ese 5% es el TODO de una persona. ¡Dejemos de ser doble moral! Si te sientes bien con tu cuerpo y quieres, muestra tu sensualidad (si te hace feliz) y recuerda, no permitas que eso te quite el 95% restante, eres el 100% para quien realmente se da el gusto de conocerte", añadió.

Y luego de aquello, recibió desubicados comentarios, la modelo tomó pantallazo a dos crueles comentarios que le dejó la misma internauta, que guardan relación con su fallecido progenitor.

"Tu papá debe estar revolcándose en la tumba con las hue... que publicas, respétate", fue un mensaje, mientras que en el otro le dijo, "pobre papá, que dira del más allá".

Sobre estos dos escritos, Fran redactó, "¿cómo hay gente que puede tener el corazón tan podrido y escribir algo así? Por eso que tantos jóvenes terminan quitándose la vida a causa del hate (odio) y el horror en el que estamos viviendo como sociedad".

Revisa la historia

Comentarios que recibió Fran Undurraga

