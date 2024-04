¿Quién es Trini Neira? Conoce su edad, qué estudió y quién es la pareja de la hija de Pamela Díaz

05 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Pamela Díaz y Manuel Neira tuvieron una recordada relación amorosa entre 1998 y 2008, e incluso su matrimonio el 2006 fue televisado. Fruto de la relación tuvieron dos hijos: Mateo, quien es un adolescente, y Trinidad, que ya es una joven adulta.

Trini es reconocida en redes sociales, en donde sube varias fotos de su vida diaria. Justamente, hace poco la hija de "La Fiera" publicó una fotografía en Instagram en la que deja ver su abdomen, y rápidamente recibió un desubicado mensaje respecto a su cuerpo: "¿Para qué tan flaca, parece raquítica?".

La joven no se quedó callada y respondió: "Siempre me molestaron que estaba gorda y ahora porque estoy flaca. ¿Qué onda sus mentes? Del físico ajeno no se opina... Creo que la gente debería empezar a ser más empática y pensar antes de hablar".

¿Quién es Trini Neira? Su edad, qué estudió y a qué se dedica

Trinidad Neira nació el 23 de noviembre de 2001 y actualmente tiene 22 años. Esta joven fue la primera hija de Pamela Díaz y Manuel Neira y luego nació Mateo. También, por parte de su madre tiene una hermana llamada Pascuala y por parte de su padre a dos hermanos más: Santiago y Colomba.

Trini es una reconocida influencer en redes sociales, en donde realiza colaboraciones con diferentes marcas. En Instagram tiene 540 mil seguidores y en TikTok 170 mil.

Su primera aparición pública ocurrió en un programa de Canal 13 cuando tenía 16 años. En esa instancia comentó que quería estudiar algo relacionado con las ciencias y que no le gustaban las cámaras.

Sin embargo, en pocos años su vida dio un gran giro y a sus 18 años se fue a estudiar canto a Boston, Estados Unidos. Luego, en septiembre del 2021 tomó la decisión de irse de intercambio a España, para estudiar diseño de vestuario "y otros cursos más, como temas artísticos, canto y, cosas así que le gustan", reveló Pamela Díaz.

No obstante, tras un semestre dejó ese país y en la actualidad vive en Chile. En su presente más inmediato, la hija de Manuel Neira está dedicada al mundo de la música y a fines de 2023 lanzó su carrera como cantante con el tema “No esperar más”, que sacó junto a su pololo y que cuenta con 365 mil visualizaciones en YouTube.

¿Quién es la pareja de Trini Neira?

Trini Neira comenzó una carrera como cantante al igual que su pareja Bastían Muñoz, más conocido como "Bimza", con quien vive actualmente.

Este joven es cantante urbano y, al igual que Trini, tiene un padre famoso, ya que es hijo de "Kanela", el vocalista de Noche de Brujas.

Bimza y Trini Neira llevan cerca de un año y medio juntos de relación, y la primera canción de la joven la lanzó junto a él. Incluso cantaron juntos en el Carnaval de Quillón. Asimismo, en redes sociales suelen publicar contenido juntos.

Incluso, en octubre pasado cumplieron un año juntos y Trini publicó varias fotos y videos junto a su pareja y escribió: "Compañero de vida". El cantante le respondió con un tierno mensaje: "Primer año de muchos, te adoro con mi vida, agradezco cada momento a tu lado. Eres maravillosa, talentosa, humilde, preciosa… eres todo lo bueno que tengo".

¿Cómo es la relación de Trini con Pamela Díaz?

Trini Neira tiene una cercana relación con su mamá, Pamela Díaz. Incluso ambas salen juntas de fiestas: "Yo carreteo con la Trini. El martes pasado le digo: ‘¿Vamos a carretear?’ Y fue con el pololo, yo con amigas, y lo pasamos bacán", contó "La Fiera" en el pódcast "Con la ayuda de mis amikas".

"Con la Trini lo pasamos súper, aunque es más tímida. Tiene obviamente un tema conmigo, como que le da vergüenza, que le digan que es hija de, parte de su cabeza que no he podido cambiar porque soy su madre y no lo entiende", aseguró Díaz.

