Lamentable noticia: Murió Duque, uno de los perritos de José Antonio Neme

¿Qué pasó?

Una lamentable noticia ha afectado en las últimas horas a José Antonio Neme, el conductor de "Mucho Gusto", el matinal de Mega.

Se trata de su perrito Duque, el que falleció tristemente este miércoles por causas hasta ahora desconocidas. Fue el propio Neme quien dio a conocer el deceso en su cuenta de Instagram.

El can, de raza bulldog francés, acompañó al comunicador por 10 años y era usual verlo en fotos o videos que compartía en sus redes sociales. Incluso, llegó hasta el estudio de Mucho Gusto varias veces.

¿Qué dijo Neme por la muerte de Duque?

En un video subido en su Instagram, el periodista señaló, mostrando una foto de Duque cuando era cachorro, que este miércoles "él partió después de 10 años maravillosos de haber estado en mi vida. Hago público esto porque lo llevé muchas veces al programa, él compartió con muchos de ustedes a través de la televisión, de los lives y de todo lo que yo expongo".

"Solamente quiero agradecer en nombre de Duque a las miles de personas que siempre me preguntaban por él, que siempre le mandaban un beso o pedían que fuera al programa, que le mandaron buena onda, regalos, a todos esos emprendedores que me hicieron llegar collares, mantitas, tazas con su nombre o su figura", agregó.

Visiblemente emocionado, cerró diciendo que "estoy profundamente agradecido de que ustedes, la gente que ve el programa, haya aceptado y acogido a mi perro, y le haya dado tanto cariño como se lo di yo. Un gran beso y un gran abrazo".

"Como Duque hay pocos"

El 22 de octubre de 2023, Neme posteó una foto en su cuenta de Instagram con una emotiva dedicatoria para "Duquín", como le decía de cariño.

"Quiero hacerle un homenaje en vida porque se lo merece, como Duque hay pocos. Buen amigo, educado, cariñoso, sabio. Muy inteligente, tanto que jamás le ha ganado la ansiedad y goza de una paz que he visto en muy pocos seres", comenzó escribiendo.

"Duque es la tranquilidad completa"

Así, el periodista continuó relatando que "duerme plácido, come lo justo, no hace ruido, se entretiene solo, sabe esperar su turno, siempre conoce su rol y su ubicación. Se sabe importante, único, amado y cuidado. Tiene ese sentido que da la confianza y el apego seguro".

"No hay en él ni vacíos ni conductas torcidas. No marca, no muerde ni se come cosas, no se altera nunca, tampoco se queja. Duque es la tranquilidad completa y logra salpicar con ella todo lo que lo rodea… eso incluye a mi alma. Te amo Duquín", concluyó en ese entonces.

