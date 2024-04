"Nunca es tarde para cambiar": la gran transformación de Valentina Ramos, exparticipante de "Masterchef Chile"

03 abr. 2024 - 19:01 hrs.

La exparticipante de "Masterchef Chile", Valentina Ramos, mostró a través de sus redes sociales un impresionante cambio físico que logró durante los últimos meses.

Y es que el pasado lunes 1 de abril, Valentina subió una imagen en la que aparece encima de su cama, luciendo un pantalón que le queda bastante grande.

El gran cambio de Valentina

En la descripción escribió que ese efectivamente era un jean que pertenecía a su closet, pero que ahora le queda grande debido a que consiguió bajar varios kilos.

"6 meses desde que mi vida cambió en varios sentidos, 50 kilos menos, nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos felices y con más fuerza. Nunca es tarde para cambiar tus hábitos", redactó.

La publicación, como era de esperar, se llenó de comentarios de parte de sus seguidores, quienes valoraron el cambio físico que consiguió que impacta directamente en su calidad de vida.

"Felicitaciones, Vale, te ves feliz", "qué seca, gran fuerza de voluntad", "felicitaciones, sí que es un camino muy difícil que requiere fuerza de voluntad", "qué seca, te pasaste", "que la vida te siga sonriendo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

La operación de Valentina

En conversación con el medio Página 7, Valentina reveló que se sometió a una cirugía bariátrica en septiembre del 2023 a la que accedió a través del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) de Fonasa.

"Me he sentido superbién, la verdad es que el cuerpo lo agradece, es harto menos. Ya no me duelen tanto las rodillas, los tobillos, me puedo comprar la ropa que quiero, no tengo que andar buscando en el sector de tallas grandes. Ha sido un cambio superpositivo", valoró.

Valentina antes de la cirugía

La cocinera reconoció que la cirugía por sí sola no basta, sino que también es necesario un cambio en la dieta. "Ahora trato de evitar las masas, el azúcar, dejé el copete de lado, llevo siete meses sin tomar. También como harta proteína, me cuido caleta", reconoció.

Un proceso que no ha estado exento de dificultades, siendo una de ellas modificar la manera de pensar, "porque siempre va a tener su mentalidad gorda. Me quedan las ganas de comer lo que comía antes, pero trato de evitarlo", contó.

Para conseguirlo, Ramos reconoció que recibió asesoría de una psicóloga que la oriento para "saber comer" y cambiar la relación que tiene con la comida.

