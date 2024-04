Manuel Astorga: Cuál es su edad y qué hace actualmente el expreparador físico de Marcelo Ríos

03 abr. 2024 - 18:10 hrs.

Uno de los preparadores físicos más recordados del deporte chileno es Manuel Astorga, quien acompañó por varios años a Marcelo "Chino" Ríos durante los puntos más altos de su carrera.

Astorga mantuvo una relación muy cercana con el extenista e incluso lo acompañó en la recordada conferencia de prensa en la que Ríos se disculpó con Giuliana Sotela tras haberle sido infiel. Años más tarde, el preparador físico se distanció del deportista e incluso han sostenido varias polémicas y cruces de declaraciones.

Aparte de ello, Astorga trabajó en varios clubes del fútbol chileno, incluido Colo Colo, además de haber sido parte de programas deportivos en televisión. Sin embargo, en la actualidad ha decidido abocarse a sus proyectos personales.

¿Quién es Manuel Astorga? Edad, trayectoria y a qué se dedica en la actualidad

Manuel Astorga es un reconocido preparador físico de 62 años. Su padre, también llamado Manuel Astorga es un reconocido exarquero de la Universidad de Chile, seleccionado chileno en el Mundial de 1962 y que posteriormente se desempeñó como kinesiólogo.

Astorga es licenciado en Educación y pedagogo en Educación Física de la Universidad de Chile. Destaca actualmente como especialista en fisiología del ejercicio físico, deporte de alta competencia y preparación física de aficionados e iniciación a la actividad.



Aparte de haber sido el PF por 10 años del "Chino" Ríos, también hizo lo propio con Nicolás Massú. Asimismo, entrenó a tenistas como el alemán Tommy Haas, el belga Xavier Malisse y la croata Mirjana Lucic-Baroni, entre otros.

Además, fue preparador físico de Colo Colo, entre 2004 y 2005; Newell’s Old Boys de Argentina, en 2005; Universidad de Concepción, de 2007 al 2010; Everton, en 2007; equipo chileno de Copa Davis, de 1992 hasta el 2000.

A la vez, trabaja en Audax italiano desde 2012 a la fecha como jefe del Departamento de Fisiología y Preparación Física. Junto a ello tiene un programa deportivo en Omega TV.

También, tiene su propia empresa llamada "Manolo Astorga", especializada en salud deportiva. "Nuestro equipo cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en el área de las ciencias y deporte", destaca su sitio web.

Por último, se dedica a dar charlas y conferencias respecto a su experiencia en el ámbito deportivo y en las que aborda temas como "Motivación y Liderazgo" y "Valores en el mundo de hoy", entre otros.

Las polémicas de Manuel Astorga con el "Chino" Ríos

Manuel Astorga trabajó entre 1990 y el 2000 con Marcelo Ríos, 10 años en los que llegaron a tener una estrecha relación que llegó a su peak con el "Chino" como número 1 del Ranking ATP en 1998, pero que terminó de muy mala manera.

La distancia entre ambos se dio luego de un confuso incidente en Puerto Velero, en la región de Coquimbo, en el que el entonces tenista atropelló a Astorga con la intención de hacerle una broma, pero que lo dejó con graves lesiones en la rodilla. El preparador físico lo contó a la prensa y Ríos lo despidió.

Desde ahí tomaron caminos separados, pero cada cierto tiempo aprovechan alguna ocasión para enviarle mensajes al otro. "Estuve 10 años con un payaso, qué ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada", apuntó el "Chino" en sus redes sociales en 2020.

"Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él... No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira", dijo Astorga, por su parte, a Radio Touch en 2023.



