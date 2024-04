"Esa fue la principal razón": Paula Pavic reveló el motivo por el que su matrimonio con el 'Chino' Ríos terminó

02 abr. 2024 - 12:02 hrs.

La influencer chilena Paula Pavic reveló recientemente cuál fue la principal razón que llevó a que su matrimonio con Marcelo "Chino" Ríos llegara a su fin.

A través de un video en el que ejemplifica algunos cambios que ha tenido su vida, Pavic explicó qué fue lo que finalmente llevó el enlace de ambos a su término.

La razón del quiebre

"La gente busca un trabajo que le dé lo suficiente para dejar de trabajar. O sea, yo, desde que encontré mi pasión y desde que hago lo que me fascina, no me imagino sin trabajar", expresó, refiriéndose a su emprendimiento en marketing que vende por internet.

Paula Pavic y Marcelo Ríos

Luego reconoció que, "no quiero dejar de trabajar, mi vida se volvió mi trabajo. Esa fue la principal razón por la que mi matrimonio se fue a la mier...".

Pese a este resultado, Paula no se mostró arrepentida por el estilo de vida que decidió seguir desde hace algún tiempo.

"Si no estás con una persona al lado o personas al lado que te apoyan 100% en lo que estás haciendo en el caso del emprendimiento, al final, son las personas más cercanas las que te van a frenar y las que van a hacer más difícil la situación para que puedas emprender y para que puedas tener éxito", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Pavic (@paulipavic)

"Estos últimos años han sido pésimos"

Cabe precisar que Marcelo "Chino" Ríos ya había dado luces que el cambio en el estilo de vida de Paula Pavic propició el fin de su matrimonio.

"Estamos en épocas diferentes de la vida. Ella está metida en una cosa que a mí no me gusta, yo estoy metido en cosas que ella quizás no... No estamos en el mismo camino, no vamos alineados", señaló a un programa de CHV.

En esta línea agregó que, "ella está en otra cosa, emprendimientos, cosas que está haciendo ella, que yo no estoy de acuerdo. Estos últimos años han sido pésimos porque ella cambió. Creo que ella puede volver a ser la Paula de antes".

Todo sobre Famosos chilenos