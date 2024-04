"No me quería soltar": Adriana Barrientos reveló que fue acosada por una expareja

01 abr. 2024 - 18:02 hrs.

La modelo Adriana Barrientos contó en un programa de televisión que fue víctima de acoso de parte de una expareja, tiempo después de que hubiese puesto fin a la relación con él.

En el espacio "Zona de Estrellas", Barrientos reveló que la invitaron a compartir en un departamento en el que se encontraba su expareja junto a su actual novia.

"No me quería soltar"

"Nosotros habíamos tenido algo hace años atrás y él estaba con su actual chica (...) Yo voy al baño y él me sigue detrás, yo dije: ‘pero, ¿por qué me está siguiendo? Si no quiero que me siga", partió recordando.

Ella ingresó al baño y el sujeto rápidamente ingresó con ella y una vez dentro, comenzó a forcejearla, obligándola de esta forma a darle besos.

Adriana Barrientos

"El gallo (hombre) va, se mete dentro del baño, se me viene encima para tratar de besarme y estar conmigo. Yo le dije: ‘¡Sale de aquí! Si lo que pasó, ya pasó. Yo no quiero nada más contigo, entiéndelo’. El gallo no me quería soltar y tuve que gritar como una loca para que alguna de las 30 personas que estaban en el living pudieran ayudarme a abrir la puerta para poder sacar a este tremendo animal", recordó.

Una vez fuera del baño, la pareja de la persona que la acosó, en vez de enojarse con él, cargó contra Adriana, "culpándola", en cierto modo, de lo que vivió.

"Cuando salí del baño, la pareja de él, en vez de estar molesta porque había visto que se me tiró encima, la galla enojada conmigo, furia conmigo que yo hubiese provocado", sentenció.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

