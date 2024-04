"No gané ni un peso": La historia detrás de "Enchufa", el éxito musical del italiano Benni

01 abr. 2024 - 15:02 hrs.

El simpático italiano Gabriele Benni se hizo conocido hace ya varias décadas en nuestro país, por su particular forma de hablar, plagada de chilenismos y además, una viral canción que él mismo interpreta llamada "Enchufa".

En una reciente entrevista con el pódcast de Willy Sabor, el italiano reveló cómo fue la trastienda tras "Enchufa", confesando que no logró ganar ni un peso del tema pese a las reproducciones.

La historia de "Enchufa"

Benni recordó que en un momento mientras caminaba por Providencia, región Metropolitana, un sujeto se acercó a él por la espalda, y se presentó ante él con una interesante propuesta artística.

"Oh Benni hace mucho tiempo que quería hablar contigo, yo soy productor y director de música, estudié en Barcelona", indicó el profesional ante Benni, ofreciéndole luego que grabaran "Enchufa"; algo que él aceptó inmediatamente.

Benni

La canción ya estaba lista, solo faltaba que Benni cantara. Tras grabar su voz, la subieron a YouTube y el éxito fue inmediato.

"En aquel entonces, yo tenía cuatro millones y medio de visitas cuando Shakira tenía 530 mil, así que me envidiaba", expresó, lamentando luego que no consiguió obtener regalías producto del tema.

"No gané ni un peso, con..., no gané ni uno. No la podían poner en radio porque decía chu... La usaron mucho en matrimonios, pero no pagaban estos hue... así que no gané ni uno, pero me hice conocido", rememoró.

Escucha "Enchufa"

