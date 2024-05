Incidentes en desalojo de campamento en Cerro Navia: Algunas casas resultaron quemadas

16 may. 2024 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves se inició en Cerro Navia el desalojo del campamento "17 de mayo", en la que viven actualmente cerca de 160 familias.

El operativo policial generó incidentes por parte de los residentes que no querían abandonar el lugar, en medio de lo cual habrían quemado algunas casas para intentar evitar el procedimiento.

A partir de una orden de la Corte Suprema, personal de Carabineros llegó hasta la toma cerca de las 08:00 para concretar el desalojo.

Meganoticias

Habitantes denuncian lanzamiento de lacrimógenas

Uno de los habitantes del campamento, Franco Negrete, aseguró que no fueron notificados. "No nos avisaron nada, llegaron a las 08:00 horas. Ayer varios vecinos fueron a la municipalidad a pedir respuesta, y no nos dijeron nada", declaró.

"Tiraron lacrimógenas en todas las calles que tiene la toma, sin pensar en los niños, nada", denunció en Mucho Gusto.

"De hecho, en la esquina de mi casa, tiraron lacrimógenas, yo estaba con mis niños adentro. Yo salí, le expliqué a Carabineros y no les importó nada", agregó.

Además, aseguró que les cortaron la electricidad. "Metieron a alguien y nos cortaron los cables de luz", afirmó.

"Ingresaron con fuerza brutal"

"En la mañana (funcionarios de Carabineros) ingresaron con fuerza brutal, nos rompieron el portón. Lo primero que hicieron fue tirar lacrimógenas para sacar a la gente que estaba en la entrada, resguardando. Están represivos, sin dar ninguna respuesta. Lo único que quieren es que salgamos sin nada", explicó Franco.

Respecto a los otros pobladores, señaló que están todavía en el campamento. "Seguimos haciendo la fuerza, y vamos a hacerla hasta que nos vayamos", sostuvo.

"Yo no tengo dónde estar. Yo llevo cinco años aquí, no tengo a dónde dejar mis cosas. Tengo todo en mi casa, tengo mi cocina, mis camas, la ropa de mis niños. Hoy me van a echar de aquí y no tengo dónde dormir", expresó al borde de las lágrimas.

"Es una toma bien atípica"

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explicó a Mucho Gusto que "en este terreno no se pueden construir viviendas. El uso de suelo, el destino es industrial, y esto se les explicó durante años a las personas que hacían ocupación para buscar nuevas estrategias, e incorporarse a la política habitacional del Estado de Chile... fue bastante difícil".

"Si ustedes ven las imágenes, es una toma bien atípica. Tiene tremendos terrenos, tremendos patios. Son calles grandes, alumbrados públicos. Esta es una situación bien anómala a los que estamos acostumbrados a ver", sostuvo el jefe comunal.

Además, afirmó que el operativo de esta jornada "es el cumplimiento cabal de la sentencia (de la Corte Suprema). A nosotros como municipalidad no nos corresponde discutir o cuestionar, sino que acatar lo que la Corte estableció".