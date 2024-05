Refuerzan fiscalizaciones en terminales de buses ante feriado de este 21 de mayo

16 may. 2024 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 21 de mayo se celebra el Día de las Glorias Navales, por lo que se trata de una jornada en la que será feriado, como todos los años.

Pese a que no se trata de un fin de semana largo, algunos chilenos logran realizar el tradicional "sándwich" y así también contar con el lunes libre, y así poder tener la posibilidad de viajar dentro del país.

Es por esto, y en el contexto del Plan Calles Protegidas, que el Ministerio de Transporte junto a Carabineros reforzaron las fiscalizaciones en los terminales de buses, realizando un operativo este jueves en el Terminal de Buses Sur.

¿Cómo fue la fiscalización en el terminal de buses?

A primera hora de la mañana se instaló en el terminal el ministro Juan Carlos Muñoz y el OS-9 de Carabineros, junto con perros antinarcóticos.

Además de revisar la documentación de los conductores y de las máquinas, también se efectuaron test de alcohol y de narcóticos a los choferes.

¿Qué se fiscalizará en los terminales de buses?

El ministro Muñoz afirmó que "esto es lo que hacemos de forma sistemática de ir fiscalizando oportunamente los distintos tipo de vehículos en las calles de nuestro país".

"En los fines de semana como este, que es un fin de semana extendido en que se acentúa la cantidad de personas que viajan en buses interurbanos, ponemos un foco en los buses", aclaró.

Al respecto, indicó que "entre hoy día (jueves) y el día martes vamos a fiscalizar 2.300 buses a lo largo del país, muchos de ellos en regiones".

"Lo que se finaliza son las condiciones técnicas del bus, la documentación y también la condición de los cinturones de seguridad y que la gente los use. Nosotros hemos pasado en lo que va del año más de mil multas a pasajeros por no usar como corresponde su cinturón de seguridad", detalló.