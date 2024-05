Fiscalía de Arica seguirá investigando hasta que Suprema defina jurisdicción tras muerte de conscripto en Putre

21 may. 2024 - 00:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Arica anunció que seguirá con la investigación por el Caso Conscriptos hasta que la Corte Suprema defina la jurisdicción de la causa, que incluye el fallecimiento de Franco Vargas ocurrida el sábado 27 de abril, en la comuna de Putre.



“Hemos pedido al Tribunal de Garantía relacionado al caso de los conscriptos, efectivamente estamos realizando diligencias, pero no nos vamos a referir a ellas de manera concreta, sino hasta que se determine por la Corte Suprema en concreto cuál es la jurisdicción que va a seguir conociendo de esta causa, si es la militar o si es la civil”, dijo el fiscal regional Mario Carrera.

Todo sobre Caso Putre

Fiscal Mario Carrera

“Lo que sí puedo decir, y con fuerza, es que no vamos a dejar de realizar las diligencias que tengamos que hacer hasta que no haya una definición. Lo que no podemos hacer es quedarnos pasivamente esperando cierto dicho plazo, por lo tanto, darle a todos la tranquilidad de que vamos a seguir investigando esta causa hasta que la Corte Suprema defina qué justicia se va a hacer cargo”, agregó.





También se informó que la Fiscalía pidió hace algunos días la autorización para una nueva autopsia al cuerpo del conscripto fallecido.

“Tenemos audiencia fijada para el día 4 de junio. Luego, una vez que se obtenga esa autorización, si procede de esa manera, veremos la fecha concreta en que se realice esa diligencia”, dijo.

Nueva autopsia

“Por lo demás también hay antecedentes médicos cuya autorización hemos solicitado, pero esto tenemos que realizarlo por autorización judicial, por la Ley de Derechos de Intimidad del Paciente, que no podemos vulnerar y que obviamente se enmarca dentro también del ámbito de esta investigación”, finalizó el fiscal Mario Carrera.