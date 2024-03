A 20 años del estreno: Así luce hoy Jim Caviezel, el protagonista de "La pasión de Cristo"

26 mar. 2024 - 08:00 hrs.

Una de las películas por excelencia de Semana Santa, días en que las religiones cristianas reflexionan sobre la vida y la muerte de Jesús, es "La pasión de Cristo" (2004).

Dirigida por el destacado Mel Gibson, quien es abiertamente católico, la cinta cuenta las últimas horas del Mesías, desde la traición de Judas, pasando por el vía crucis, hasta su muerte y resurrección.

Jim Caviezel, el protagonista

El papel protagónico, es decir, Jesús, recayó en el actor estadounidense Jim Caviezel, logrando una arrolladora fama mundial por su interpretación, que a muchas personas emocionó y sigue emocionando hasta las lágrimas.

Caviezel se entregó en cuerpo y alma para el rol, tanto así que terminó con lesiones corporales de mediana gravedad.

"Mi hombro estaba torcido y se dislocaba cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras rodábamos las escenas de la flagelación, los látigos me golpearon dos veces y tuve una herida de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones estaban llenos de fluido y tenía neumonía", reveló hace un tiempo a The Hollywood Reporter.

Su vida tras la película

Tras "La pasión de Cristo", pasaron dos años antes que tuviera un nuevo papel relevante en una película. En 2006 fue parte de "Déjà vu", una película junto a Denzel Washington que incluye viajes en el tiempo. En 2008 fue el protagonista de la cinta "Outlander", con John Hurt y Jack Huston.

No obstante, ninguno de ellos volvió a ser tan importante como el de Jesús en la cinta de Mel Gibson. En una entrevista que dio al Daily Mail en 2012, señaló que "La pasión de Cristo" "destruyó mi carrera como actor, pero no me arrepiento por nada de haberlo interpretado. Esta ha sido una oportunidad única para fortalecer mi fe".

En 2018, a sabiendas de que su rol católico no le trajo los mejores dividendos, participó en la cinta religiosa "Pablo: El apóstol de Cristo", en donde encarnó a San Lucas, uno de los más cercanos colaboradores de Jesús, de acuerdo a la Biblia.

Actualmente, Jim sigue ligado al cine y a su religión, participando de charlas y conversatorios en torno a la fe.

En 2023, el actor volvió a tener una importante vitrina en el mundo del cine tras ser el protagonista de "Sonidos de libertad", una película en la que su personaje lograba desbaratar una red de abusadores de menores.

