Con indirecta a Jorge Valdivia incluida: Daniela Aránguiz muestra emotiva carta que le escribió su hijo

Una de las mediáticas rupturas que dejó el 2022 fue la que protagonizaron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, quienes estuvieron casados por más de 15 años, convirtiéndose en los padres de Agustina y Jorgito.

Recientemente, la exintegrante de "Mekano" compartió en redes sociales una emotiva carta que le hizo su hijo menor, en la que le agradecía por su la constancia y cariño con la que lo ha cuidado.

A través de su cuenta de Instagram, se mostró emocionada por el mensaje que le escribió el adolescente y aprovechó de mandar una indirecta a su expareja, hoy en una relación con la diputada Maite Orsini.

"Una es mamá todos los días"

Según contó la exbailarina, todo comenzó en el contexto del inicio del año escolar de sus retoños, lo que para muchos padres significa asistir a las reuniones de apoderados que se hacen periódicamente.

En este sentido, comentó que debió repartir sus tiempos para alcanzar a ir a ambas reuniones, y que cuando llegó a la de Jorgito se encontró con que su hijo le había dejado una carta con su profesor.

"Te voy a hacer este agradecimiento por todo el cariño que me has compartido. El esfuerzo día a día que haces manteniendo a nuestra familia. Yo sé que para ti es difícil, pero yo y creo que también la Agu estamos conformes y más que agradecidos. Te amo mamá, tanto que no puedo describirlo ni compararlo con nada", decía el escrito.

La indirecta a Valdivia

Daniela compartió al emotivo gesto mediante sus stories. En una de ellas escribió "todo vale la pena, te amo hijo", mientras que en la segunda hizo una sentida reflexión.

"Uno no es mamá ni papá una vez a la semana, ni los fines de semana que te impone un juez, uno es mamá todos los días", haciendo una clara referencia al rol paternal del "Mago".

Y continuó escribiendo "yo creo que todas comparten eso conmigo. Una dice a veces tanto esfuerzo, llevarlos al doctor, al dentista. Las que tenemos niñitas, de repente llevarlas a hacerse las uñas, a la casa de los amigos, cuando tenemos adolescentes salir a las 2 am sola a buscarlos".

Al final del registro envió un saludo a "todas las madres, a las buenas madres".

