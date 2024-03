"Me han echado al olvido": El difícil presente de Yolanda Sultana lejos de la televisión

15 mar. 2024 - 17:00 hrs.

Un complejo presente es el que está viviendo la conocida tarotista Yolanda Sultana, también conocida como "Tía Yoli". Así lo dejó ver en una sentida entrevista, en la que acusó sentirse abandonada por algunos rostros de televisión.

Fue durante el programa "Que te lo digo" que la astróloga de 84 años lamentó no ser tan cotizada de antes, y es que desde hace un tiempo ha dejado de ser contactada para aparecer en pantalla entregando sus famosas predicciones.

"Me han echado al olvido"

"Yo sigo vigente y me gustaría que todas esas personas de la televisión que me echaron al olvido me volvieran a invitar", declaró.

En este sentido, reconoció que durante los últimos años ha sufrido problemas de salud. Sin embargo, asegura que está en condiciones de seguir trabajando.

"Yo no he cumplido todavía mi ciclo en la televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata", manifestó.

Yolanda Sultana/Instagram

Respecto al alejamiento de algunas figuras televisivas, Yolanda señaló que "los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono. A esta vieja no se puede dejar botada".

Según el periodista Sergio Rojas, Yolanda Sultana habría atravesado recientemente un complejo problema de salud, a raíz del cual habría estado a punto de fallecer.

Acusaciones de plagio

En la conversación, la consejera hizo un fuerte descargo contra un colega, de quien solo mencionó su primer nombre. Según sus palabras, esta persona la estaría plagiando y copiando su contenido.

"Mira, no quiero nombrar, pero te llamas Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después tú lo cambias de palabras, pero estás haciendo lo mismo mío", aseguró.

En su acusación, también aprovechó de hacer un llamado a la nueva camada de tarotistas de televisión: "Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten. Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerio".

