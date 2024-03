¿Quién es Ignacia Fuenzalida? Cuántos años tiene y qué estudió la hija de Daniel Fuenzalida

11 mar. 2024 - 16:40 hrs.

Hace unos días, el animador de televisión y radio Daniel "Huevo" Fuenzalida publicó un emotivo mensaje para su hija Ignacia Fuenzalida, quien alcanzó uno de los momentos más importantes de su vida.

El también denominado "ex Huevo", quien actualmente está en el programa "Ahora Caigo", se mostró completamente chocho con su retoña y sorprendió con sus hermosas palabras.

¿Quién es Ignacia Fuenzalida? La hija del "Huevo" Fuenzalida

La hija de Daniel "Huevo" Fuenzalida y su exesposa Francisca Toro se llama Ignacia, tiene 22 años y acaba de conseguir la Licenciatura en Enfermería.

Así lo dio a conocer su padre, quien publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las que se ve a la joven celebrando su título en la Universidad de los Andes con su traje de enfermera, flores y un sobre.

Según contó Daniel, su hija salió muy "matea", ya que en los cinco años de carrera no reprobó ningún ramo, e incluso en ese periodo pudo sortear un triste momento tras el fallecimiento de sus abuelos.

"Hoy celebro un logro muy especial: la licenciatura de mi hija en enfermería. En estos cinco años de carrera, ha demostrado un compromiso excepcional, sin haberse echado ningún ramo. Admiro profundamente su dedicación y el gran ser humano que es, especialmente en estos difíciles años tras la pérdida de sus tatas", escribió el rostro de TV.

"Me llena de satisfacción saber que su lala, mi mamá, siempre soñó con este momento. Su fortaleza y virtudes son inmensas, y me cuesta encontrar palabras para describir lo orgulloso que me siento. ¡Felicitaciones, mi gran mujer! ¡Orgulloso de ti, hoy y siempre!", finalizó Fuenzalida en un post que consiguió más de 44 mil 'likes'.

Daniel Fuenzalida junto a su hija Ignacia / Instagram @exhuevo

El difícil momento para Daniel Fuenzalida y su hija

Pese a la emoción por el título de Ignacia Fuenzalida, la joven vivió momentos complicados junto a su padre estos últimos años. Esto luego del fallecimiento de la madre del "Huevo" y abuela de la joven, quien perdió la vida por el Covid-19 en plena pandemia en 2021.

Tras ello, en 2023, debido a un infarto, Daniel Fuenzalida perdió a su padre. Todo ello provocó que el propio periodista le hiciera pasar un susto a su hija, luego de que estuviera internado el año pasado por una sospecha de accidente cerebro vascular (ACV).

Afortunadamente, nada de eso ocurrió y actualmente Fuenzalida disfruta de su regreso a televisión en TVN, además del orgullo por los logros de su única hija.

