Daniel Fuenzalida fue puesto en observación en la clínica tras molestia de salud: "El último tiempo ha sido muy duro"

20 nov. 2023 - 03:06 hrs.

El reconocido rostro de televisión Daniel "Huevo" Fuenzalida tuvo que ser llevado hasta una clínica tras un malestar que sufrió.

Los médicos lo dejaron en observación por una sospecha de que se tratara de un accidente cerebro vascular, sin embargo, el diagnóstico fue descartado.

¿Qué le pasó a Daniel "Huevo" Fuenzalida?

A través de su cuenta de Instagram, el también locutor radial, mostró una imagen en la que se encuentra recostado con una camisa de la Clínica Alemana.

En la misma publicación, explicó el motivo de su estadía en el recinto asistencial.

"El jueves grabando "Me Late" me sentí un poco mal, mareado, y como fatigado, además de no poder llevar bien las ideas, terminé en la clínica para observación porque podía ser un ACV, afortunadamente no fue", señaló "exhuevo".

Daniel Fuenzalida en la Clínica Alemana / Instagram: @exhuevo

"Ahora a cuidarse, el último tiempo ha sido muy duro y quizás eso ha pasado la cuenta", reflexionó el rostro de televisión.

Respecto a estas declaraciones, cabe recordar que hace algunos meses, en agosto de este año, Fuenzalida fue víctima de un robo en su casa en Curacaví mientras él no estaba y además, este 2023 sufrió la pérdida de su padre.

