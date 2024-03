Dominique Gallego: Cuántos años tiene, a qué se dedica y quién es la pareja de la exchica reality

11 mar. 2024 - 13:40 hrs.

Durante la época dorada de los realities en Chile, uno de los rostros televisivos que más destacó fue Dominique Gallego, quien con solo 17 años ingresó a "Pelotón" en 2007.

Luego, en 2011 fue parte del reality show "40 o 20", en donde se emparejó con el argentino José Luis Bibbó, recordado como "Joche". Tras ello, ambos entraron a "Mundos Opuestos", aunque tras el encierro terminaron su relación. También, en 2013 fue reina del Festival de Viña del Mar.

Luego de eso, en 2014 Dominique Gallego debutó como actriz estable en la teleserie "Mamá Mechona" y después en 2016 fue panelista del programa "Muy buenos días". Después de eso, desapareció de la televisión y ha mantenido una vida más privada centrada en su marido e hijos.

Dominique Gallego: Edad, dónde vive y quién es su marido

Actualmente, Dominique Gallego tiene 34 años y mantiene una relación con el abogado y también exchico reality Rodrigo Wainraihgt.

El romance comenzó en 2013 y desde entonces han tenido dos hijos: Vicenta, de 8 años, y Amalia, de tan solo 3. Además, Gallego ya tenía un hijo antes de conocer a Wainraihgt, llamado Martín, quien ya tiene 13 años y cuyo padre biológico es Ernesto ‘Lolo’ Elgueta.

La familia constantemente publica contenido en redes sociales, en donde dan cuenta de su tranquila vida en el sur del país, específicamente en Puerto Varas, región de Los Lagos. Fue en ese lugar en donde ambos se han dedicado a sus proyectos personales alejados de la televisión.

Dominique Gallego y su emprendimiento de comida japonesa

Desde su llegada a Puerto Varas, la exmodelo y chica reality abrió un local de sushi llamado "Japón del Lago", el que también ofrece comida peruana. Además, tiene el local de churros "La Churrería".

“Vivo a 5 minutos de mi trabajo. Entonces la vida ha sido muy buena en el sur. Me voy a quedar acá (...). Amo el sur. Me encanta. No volvería a Santiago ni loca", confesó en una conversación por Instagram con Giancarlo Petaccia hace unos años.

A la vez, Gallego tiene permanentes colaboraciones con diferentes marcas, ya que es una influencer en redes sociales, en donde en Instagram tiene 514 mil seguidores.

Por su parte, Rodrigo Wainraihgt comenzó una carrera política como consejero regional de Los Lagos, cargo al que renunció a fines de 2023.

