El importante cambio que tendrán las llamadas de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las masivas a nivel mundial.

Para mejorar la experiencia de sus usuarios, esta plataforma móvil constantemente implementa cambios.

Una de las innovaciones más importante que tuvo son las llamadas y videollamadas dentro de la app, las que permitieron expandir sus horizontes e ir mucho más allá que solo una aplicación de chat.

Recientemente, WhatsApp comenzó a implementar un cambio en las llamadas que se efectúan dentro de la APP.

En concreto, desde ahora, las llamadas de WhatsApp aparecerán en el registro de llamadas de la aplicación de teléfono.

Esta función solo estaba disponible en los usuarios de iPhone, pero ahora también se masificará a los clientes de Android.

Con esta nueva actualización, al ingresar a la aplicación de llamadas del celular, aparecerá tanto el listado de las llamadas telefónicas que se realizaron como las de WhatsApp.

"Google Phone comenzó a mostrar llamadas de WhatsApp en la aplicación de marcador del teléfono como un iPhone", señaló un usuario mediante X (antiguo Twitter) compartiendo una capturas de pantalla sobre cómo se ve la nueva función.

Google Phone Started Showing whatsapp calls in the phone dialer app like an iPhone. @MishaalRahman @AndroidAuth @androidcentral @Android pic.twitter.com/mmahtYvcHw