Exmodelo de "Sábado Gigante" que estaba encerrada contra su voluntad culpa a su hermano: "Pasaron muchas cosas"

Esta semana se conoció que Pilar, modelo de los años 80 que estuvo en el programa "Sábado Gigante", se encontraba atravesando por un complejo estado en la región de Valparaíso, viviendo encerrada en una casa ubicada en Placilla.

De acuerdo a lo investigado por un programa de CHV, Pilar llevaba viviendo en esta condición por cerca de dos años, lo cual había preocupado a sus vecinos, quienes clamaban por ayuda a la mujer.

Sin ir más lejos, ellos mismos se encargaban de proporcionarle alimentos a la exmodelo, por encima de la pandereta, debido a que Pilar no podía abrir la reja.

Pilar fue liberada

Tras conocerse su caso, Pilar conversó con el mismo programa que hizo la denuncia, asegurando que a 48 horas de viralizarse su situación, está "liberada".

"Pasaron muchas cosas. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque se fue dando todo cuando ustedes aparecieron. Se empezó a mover el Cesfam (Centro de salud familiar), se empezó a mover el alcalde, como que se asustaron", sentenció.

Tanto el municipio como el Cesfam que le corresponde a ella se acercaron a su casa, le hicieron exámenes y la encontraron en buen estado de salud.

Pilar, exmodelo de "Sábado Gigante"

Lo que viene ahora es una querella contra su hermano, a quien acusó de haberla encerrado contra su voluntad en el año 2019.

"Mi hermano, a los dos meses de fallecer mi madre, me quitó las llaves de la casa, porque según él caminaba con las piernas a la rastra (...) Si yo quería hacer algo, tenía que pedir la llave. Y si no decía dónde iba, no me pasaban las llaves", aseveró.

La exmodelo reconoció que no entiende esta actitud que tuvo su hermano con ella. "Siempre la familia fue unida, mucho amor, entonces no entiendo por qué la actitud de mi hermano", cerró.

