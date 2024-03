Miguel Tapia reacciona a querella presentada por Jorge González en su contra: "Estamos lejos de esta problemática"

05 mar. 2024 - 10:20 hrs.

No es un secreto para nadie que la relación de quienes fueran los integrantes de Los Prisioneros, probablemente, la banda de rock más influyente del país, no ha estado exenta de polémicas incluso pasados varios años desde su separación.

El último conflicto que involucró a integrantes de la banda nacida en San Miguel fue una querella presentada por Jorge González en contra del otrora baterista, Miguel Tapia, también apuntando a Alfonso Carbone, ejecutivo discográfico uruguayo, quien fuera representante de González en los últimos años de su carrera.

Ahora, en una entrevista, Tapia aclaró algunos puntos sobre cómo se relaciona con el propio vocalista de la extinta agrupación musical.

La acción judicial presentada por Jorge González

Antes eso sí, vale aclarar que la querella presentada es contra "todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores” de los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y administración desleal".

Esto a propósito de una oportunidad en que Carbone, después de mucho insistir, llegó hasta la casa del demandante para que este firmara unos documentos que permitían editar nuevo material discográfico de Los Prisioneros.

González habría dado el visto bueno, bajo la condición de que fueran visados y aceptados por Marco González Ríos, su hermano.

Pero Jorge González firmó los papeles pensando que su hermano ya había tomado conocimiento de los mismos, cuando en verdad no lo había hecho.

Tiempo después el artista, que luego de su etapa en Los Prisioneros llevó adelante un proyecto como solista, el cual se debió ver frustrado anticipadamente tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2015, se enteró del relanzamiento de material discográfico, un sitio web y la conformación de una nueva sociedad: San Miguel SpA en donde aparecía como accionista, entre otras personas, hecho que motivó la acción judicial.

Miguel Tapia / Instagram

La reacción de Miguel Tapia

Por toda esta situación, uno de los demandados, Miguel Tapia, fue consultado al respecto por Infobae, dejando en claro ciertos puntos y descartando que, a pesar de lo que se ha especulado, la relación con González se haya visto afectada por esta situación.

“Son cosas bien complejas, son temas serios, pero la vida tiene estos altos y bajos. Con Jorge tenemos una muy buena comunicación hasta el día de hoy, hemos hablado de estos temas, hay que dejar que avance todo ese proceso que seguramente va a ser muy engorroso. Pero él y yo estamos bien tranquilos porque no pasa por nosotros este problema que tenemos y sabemos que hay más gente involucrada y ellos tendrán que ir en el camino de este proceso, aclarando todas las duda", aseguró Tapia.

"Nosotros estamos un poquito lejos de esta problemática, Jorge y yo. Hay que dejar que avance”, apuntó, evitando referirse al tema legal.

"Tenemos familia en común"

"Cuando tengamos claridad, va a ser muy bueno poder hablar con más tranquilidad. Hay que dejar que otros protagonistas hagan su trabajo para poder ir aclarando todas estas situaciones. Yo sí te puedo decir, y acá tengo todas nuestras conversaciones con Jorge”, remarcó.

Para ser más conciso a la hora de ahuyentar especulaciones sobre un eventual quiebre entre ambos, Tapia apuntó a que "Jorge y yo tenemos familia en común, mi hermana es esposa de él y tenemos una sobrina en común".

"Jorge me cuenta que los primeros días de este año que pasó con ellos en año nuevo y le digo yo qué feliz de que esté con ellos. Hay una comunicación y esta no se ha cortado, y sé que no se va a cortar nunca porque hemos pasado, muy poco, pero hemos pasado por diferentes etapas en donde alejamos y nos acercamos, pero siempre vamos a estar ahí, nos conocemos hace muchos a años y para nosotros es muy sólido", sentenció.

