"Me dieron un montón de cosas": Daniela Aránguiz terminó en la clínica tras picadura de insecto en su ojo

02 mar. 2024 - 08:00 hrs.

La influencer Daniela Aránguiz vivió una incómoda situación durante esta semana, debido a que sufrió una picadura de un insecto que la llevó hasta la clínica.

Así lo contó la propia Daniela a través de una transmisión en vivo de Instagram, en el que reveló los pormenores de su problema de salud.

El problema de salud de Daniela Aránguiz

La figura de televisión hizo una transmisión en la cual, mientras criticaba a los otros famosos que fueron al Festival de Viña del Mar, explicó lo que le pasó.

"Chiquillas, el show de la tele todo el mundo quiere aparecer, algo muy heavy. Pero cuando nos pasan cosas así, que esto es una tontera porque me picó una araña o un bicho que me dio alergia y me tuve que venir (de Viña del Mar), para que me pusieran antihistamínicos, me vieran, me dieron un montón de cosas", señaló.

Daniela Aránguiz quedó con un parche en el ojo

Luego, Aránguiz cuestionó a la gente de su entorno, que ahora no la está acompañando en este complejo momento.

"Uno dice, ¿dónde está esa gente? Obviamente que mi familia está cuidándome los niños y la casa (...) pero, pensemos a quién tenemos de amigos, quién está por interés con nosotros, quienes nos aman de verdad, quienes nos quieren de verdad. Con quienes estamos y quien nos cuida", cerró.

Esto último, algunos internautas lo interpretaron como una indirecta a Luis Mateucci, quien estuvo presente en la última noche en el Festival de Viña del Mar. De hecho, la página que subió esta historia, Infama, lo hizo a raíz de una pregunta que un internauta le hizo al sitio web, asegurando que esto fue un "bosque" de Aránguiz.

