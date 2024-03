"Me importa una...": Botota Fox pide disculpas públicas a Naya Fácil e influencer le respondió en duros términos

01 mar. 2024 - 22:54 hrs.

Botota Fox y Naya Fácil vivieron un fuerte conflicto durante la jornada de la tarde del jueves 29 de febrero, en una entrevista que fue liderada por Pamela Díaz.

Naya, quien salió embajadora del Festival de Viña del Mar, acusó que en la conversación se burlaron de ella, realizando sus descargos a la salida de la entrevista.

Botota pidió disculpas

Los "facilines", es decir, fans de Naya Fácil, la cargaron contra ambas, pero sobre todo contra Botota Fox, puesto que fue ella quien tuvo un comportamiento más criticable contra la influencer, quitándole incluso su celular en un momento.

Por lo anterior, Botota decidió subir un mensaje a sus redes sociales, pidiéndole así disculpas públicas a Naya Fácil.

"Con mi frente el alto, ya que lo que dije o hice con la Naya, pido mil disculpas, si le afectaron de alguna manera mis hechos jamás he querido hacerle daño a nadie, ella es muy inteligente y una buena niña (...) yo la quiero mucho, no sé de dónde salió tanta mala onda", escribió.

Historia de Naya Fácil

Naya Fácil respondió a las disculpas

Lejos de apagar este "incendio", lo que hizo Naya fue echarle más bencina, puesto que no le creyó nada las disculpas a la transformista.

Y es que la influencer fue sentada al lado de Botota Fox en esta última noche del Festival de Viña del Mar, producto de un contrato laboral, ya que ambas son rostros de un futuro reality.

Naya Fácil

"A mí lo que menos me interesan son las disculpas públicas. Creo que si alguien se tiene que disculpar con alguien lo hace mirándolo a los ojos o (a través) de un mensaje", señaló.

"Todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Qué horas son? Son las seis de la tarde y yo no he recibido disculpas, así, 'oye, discúlpame por lo que pasó, pucha si te sentiste pasada a llevar, perdón' (...) a mí me importa una mier... las disculpas públicas porque a ustedes no le afectaron, ustedes no se sintieron invadidos", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos