"Harto cag..., porque a mí...": Daniela Aránguiz destroza desayuno que Mago Valdivia le preparó a Maite Orsini

El pasado viernes la diputada Maite Orsini celebró su cumpleaños número 36 y su pareja, el exfutbolista, Jorge "Mago" Valdivia, la sorprendió con un desayuno.

La preparación, que se la llevó a la cama, consistía en leche de chocolate acompañada de pan pita. En la bandeja también se veía jamón, queso y palta.

"Se valora el esfuerzo", escribió la exchica reality cuando compartió el desayuno realizado por su pareja.

"Harto cag..., porque a mí..."

Quien se refirió al desayuno del Mago a Orisini fue Daniela Aránguiz, la exesposa de Valdivia.

"Este es un desayuno que Jorge Valdivia, supuestamente, le hizo a la Maite. Harto cag..., porque a mí me los mandaba a pedir. Pero está bien...", señaló Aránguiz en el programa "Arriba Viña".

"Yo encuentro que está súper bueno que rehaga su vida", añadió.

Respecto a la estética del desayuno, manifestó que "lo más bonito que encuentro de esa foto, es la toalla nova como servilleta".

¿Cómo se conocieron Maite Orsini y Jorge Valdivia?

En conversación con la revista Velvet, la congresista reconoció que junto a Valdivia se conocieron en un partido de fútbol a beneficio en noviembre de 2022, pero nunca pensó en que ese día marcaría el inicio del romance.

"Ni en el multiverso 47 me hubiera imaginado que me iba a gustar Jorge Valdivia. No, no, para nada. No lo miré con esos ojos. Él tampoco a mí", dijo.

Revelando más características de su romance con Jorge Valdivia, Maite se deshizo en elogios con el exfutbolista, asegurando que él es "superromántico, supercariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé".

La diputada fue más allá, asegurando que "cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta".

En este sentido, Orsini destacó que su novio "todos los días, busca alguna manera de hacerme feliz". Cabe destacar que pese a que se conocen hace un año, fue en octubre de 2023 cuando formalizaron su romance.

