"Menos mal es la última noche": Preocupación por voz de María Luisa Godoy mientras anima el Festival

La conducción de la sexta noche del Festival de Viña del Mar no ha sido fácil para su animadora, María Luisa Godoy, quien ha vivido algunos impasses que no han pasado desapercibidos.

El primero lo tuvo entrada la noche cuando el vestido verde con el que apareció se le corrió un poco en la parte superior, lo que preocupó a los televidentes quienes casi pensaron que el escote la podía traicionar.

Y luego, otro de los comentarios que se repitió en X tuvo que ver con su voz, la cual en un momento la perdió y casi no pudo terminar una frase.

Cuando se fueron a comerciales tras la rutina de Alex Ortiz, María Luisa apenas pudo decir, "así es, vamos y volvemos, porque esto es Viña 2024".

"No puedo creer que a la María Luisa no le quede voz", "María Luisa perdiendo la voz", "María Luisa Godoy perdió la voz", son algunos de los mensajes que se pueden leer en X.

No puedo creer que a la María Luisa no le queda voz y aún así Pancho Saavedra no es capaz de hablar el #Viña2024