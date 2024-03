"Complejo de Edipo": Las mixtas reacciones en redes sociales ante rutina de Alex Ortiz en Viña 2024

El comediante Alex Ortiz fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara durante la última noche del Festival de Viña 2024.

La rutina del comediante ha generado debate en redes sociales, con usuarios celebrándolos y otro criticando a Ortiz por sus chistes.

La mayoría de los comentarios negativos manifiestan que el humorista no los ha hecho reír durante su presentación, mientras que los positivos aseguran que la rutina sí les ha producido gracia.

Revisa algunas de las reacciones ante el show de Alex Ortiz en Viña.

cuándo me preguntan cuántas veces me he reido con alex ortiz #viña2024 pic.twitter.com/jYRgTJzb3U

No me he reído con Alex Ortiz, todo lo que cuenta no me ha pasado... creo que este el problema del stand up, si no hay identificación no funciona. No así con los chistes cortos que son graciosos por el ingenio