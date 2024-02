"Quedaba un bis más'": Violinista que tocó con Andrea Bocelli revela que había más canciones preparadas en Viña

27 feb. 2024 - 11:10 hrs.

Héctor, uno de los cientos de músicos que tocó con Andrea Bocelli en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2024, reveló que habían preparado más canciones para la presentación.

En conversación con la periodista Isidora "Tita" Ureta durante el matinal "Mucho Gusto" de Mega, el violinista dio a conocer varios detalles del detrás de escena del aplaudido espectáculo del tenor italiano.

"Teníamos listo 'O sole mio'"

La principal revelación de Tito fue que tenían preparadas más canciones para la parte final del espectáculo: "Quedaba un bis más", confesó.

En los conciertos, los bis corresponden a una nueva aparición del artista para, en este caso, interpretar la última canción del show.

"Las cosas son así y no se dan como uno quiere, pero el maestro se notaba muy emocionado con el público con los reconocimientos. Sentir al público de frente, la ovación, eso es impagable", agregó.

El violinista sinceró que "teníamos listo 'O sole mio', estuvo como a punto a salir, pero yo creo que por motivos de tiempo —no salió— porque igual fue extenso el repertorio".

Los animadores del matinal mostraron una gran sorpresa con la revelación del músico y José Antonio Neme señaló: "'O sole mio' no es cualquier canción y lo de ayer no fue cualquier espectáculo y que por alguna razón, que habrá que preguntar a la organización, no se haya permitido a Andrea Bocelli terminar con 'O sole mío', cuando lo tenían preparado, me parece insólito".

En la misma línea, la conductora Karen Doggenweiler, lanzó "había un bis y se privó a la gente de la Quinta Vergara de escucharlo".

