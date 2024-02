"Creo que quedó al debe": La crítica de Andrés Caniulef a show de Alejandro Sanz en el Festival de Viña

26 feb. 2024 - 15:00 hrs.

El periodista de espectáculos de Mega, Andrés Caniulef, se refirió a la primera noche del Festival de Viña del Mar 2024.

En la jornada inaugural del certamen se presentaron en el escenario de la Quinta Vergara el español Alejandro Sanz, la comediante chilena Alison Mandel y el cantante colombiano Manuel Turizo.

"Creo que quedó al debe"

El comunicador fue enfático en aclarar que "para mí la noche estuvo marcada ayer por Alison Mandel, luego por Manuel Turizo y finalmente por Alejandro Sanz".

Respecto a la presentación del intérprete de "Corazón partío", indicó que "siento que no estuvo a la altura del talento y la trayectoria que tiene, pero Alison Mandel descolló".

En el matinal "Mucho Gusto" de Mega, Caniulef también acotó que "siento que Alejandro Sanz, a la altura que él se viene a presentar, creo que quedó al debe, solamente eso. Obviamente, tiene una excelente trayectoria, es un artistazo, está listo para abrir, pero siento que quedó corto".

Alejandro Sanz (Agencia UNO)

El encuentro de Sanz con Mandel

En el momento en que emitió estas declaraciones, Caniulef estaba en un contacto telefónico con Mandel, quien contó detalles sobre el encuentro que tuvo Alejandro Sanz antes de subir a la Quinta Vergara.

La actriz quiso acercarse al cantante para pedirle una foto y, pese a que un guardia se lo impidió, cuando el español la vio se acercó a saludarla.

"Me abrazó y me dijo 'yo ahora voy de camino a ver tu show, te va a ir de maravilla'. Yo le contesté 'muchas gracias, Alejandro, ¿me puedo sacar una foto contigo?'. Me respondió 'sí, pero qué honor'", reveló Mandel.

