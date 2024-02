Pesaba 85 kilos a los 11 años: Conoce a Manuel Turizo, el cantante que cierra la primera noche del Festival de Viña 2024

25 feb. 2024 - 15:00 hrs.

El cantante Manuel Turizo es el encargado de cerrar la primera noche del Festival de Viña del Mar 2024.

Además de un show que marcará su debut en el certamen musical más importante de Latinoamérica, el colombiano es miembro del jurado del evento musical.

¿Quién es Manuel Turizo?

A diferencia de otros artistas que usan seudónimos como nombre artístico, Manuel Turizo se hizo conocido por su nombre de pila.

Manuel Turizo Zapata es un cantante y compositor oriundo de Montería, en Colombia. Nació el 12 de abril del 2000, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

Manuel Turizo (Instagram)

De acuerdo al sitio BuzzFeed, Manuel Turizo mide 1.75 metros.

Según contó hace algunos años a Caracol TV, a sus 11 años de edad sufría de sobrepeso, lo que provocó que optara por cambiar sus hábitos.

"Yo a mis 11 años podía pesar 85 kilos, era bastante grueso. Las personas que tenemos la condición de ser grueso, desde bebé fui así, nos tenemos que cuidar mucho con la comida", señaló en esa oportunidad.

Manuel Turizo cuando niño (Caracol TV)

"Sinceramente, me afectó, pero nunca sufrí bullying ni nada, era más bien un complejo propio, personal, algo muy íntimo mío. No era algo que, si la gente me hablaba, me afectase", agregó.

Ese complejo lo llevó a cambiar completamente sus hábitos y a incorporar el entrenamiento como parte de su vida. "Yo empecé a ir al gimnasio y a comer bien cuando tenía 12 años. Cuando llegué a ese punto donde estuve más grueso, me empecé a cuidar", reconoció.

En el ámbito personal, Manuel Turizo mantiene una relación con la influencer colombiana Joselina Sorza, de 23 años. "Me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno, porque lo difícil es criarlos", reveló el cantante a una entrevista con Hola! en 2022.

Su carrera musical y el debut en el Festival de Viña del Mar

Como cantante, Manuel Turizo se hizo conocido a nivel mundial el año 2016 con la canción "Una Lady Como Tú", la que suma más de 1.800 millones de reproducciones en YouTube.

Su carrera fue en ascenso y ha colaborado con artistas como Maluma, Rauw Alejandro, Myke Towers, Justin Quiles, Farruko, Wisin & Yandel y Shakira, con quien interpreta "Copa Vacía".

Manuel Turizo (Instagram)

En el Festival de Viña del Mar 2024, Manuel Turizo será el encargado de cerrar la jornada inaugural este domingo 25 de febrero.

Esta noche, quien dará el puntapié inicial al Festival será el español Alejandro Sanz, con quien Turizo interpretó "Corazón Partío" el año pasado en un festival español.

