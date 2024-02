"Casi nos agarramos a combos": Laura Prieto confesó su rivalidad con Ignacia Michelson en 'La Cabaña'

24 feb. 2024 - 09:10 hrs.

Laura Prieto y su amiga Gala Caldirola fueron parte del nuevo capítulo del docushow de Mega, "La Cabaña", junto a Ignacio Lastra y Mario Ortega.

En el episodio emitido este viernes 23 de febrero, la uruguaya confesó su desconocida rivalidad con la exchica reality Ignacia Michelson.

"Casi nos agarramos a combos"

La exintegrante de "Calle 7" reveló detalles sobre un altercado que vivió con Michelson. "No sé por qué se la agarró conmigo. Tuvimos una pelea bastante fuerte", comenzó diciendo.

"Ella no me saluda, nada. A mí me da lo mismo sí. Nos topamos en evento, fiestas y todo", sinceró.

Laura Prieto en 'La Cabaña'

Gala le preguntó el motivo por el cual se produjo la pelea, ante lo que Prieto rememoró lo ocurrido en un reality del que ambas fueron participantes.

"Pasó que ella y la Manelyk, a la cual le tengo mucha estima y cariño, no sé por qué de un día para otro me empezaron a decir que era fome, me trataban de puta y lo más feo es que ninguno de mis compañeros me defendía, todos se quedaban callados", contó.

Laura añadió que "me pilló volando bajo, obviamente la convivencia, sin comer, tuvimos una noche de carrete, esas imágenes no se pasaron, pero tuvimos un encontrón muy fuerte, donde nos dijimos cosas muy fuertes, casi nos agarramos a combos con la Michelson".

"Ella también me dijo cosas muy fuertes y se metió con mi hija, y a mí si se meten con mi hija yo me transformo en un monstruo, porque son personas que no tienen ni idea de las cosas que he pasado. Yo he vivido una viva bastante dura, espero poder algún día hablar de eso", acotó, haciendo referencia al Trastorno Límite de la Personalidad con el que fue diagnosticada.

