La emoción de Carmen Gloria Bresky en 'La Cabaña' al hablar de sus hijos: "Maravillosos, bacanes y sensibles"

Este viernes 9 de febrero se estrenó el décimo capítulo de "La Cabaña", el docushow de Mega, donde se vivió un conmovedor momento cuando Carmen Gloria Bresky se abrió ante el grupo de invitados acerca de la relación con sus hijos.

La actriz vivió unas inolvidables 48 horas juntos a José Antonio Raffo, Carolina Paulsen y César Caillet, con Karen Doggenweiler como anfitriona.

En un momento íntimo con los participantes, la actriz manifestó entre lágrimas el inmenso cariño y agradecimiento que le tiene a sus tres hijos.

"Tuve la bendición de tener unos hijos maravillosos"

En una dinámica, Carolina Paulsen le preguntó a Carmen Gloria qué había descubierto en el último tiempo. La actriz dio una emotiva respuesta, diciendo entre lágrimas: "He descubierto que tengo unos hijos maravillosos".

"Quizá va a sonar muy soberbio, pero creo que los he criado bien y no sola también, Sebastián es muy responsable", contó sobre la crianza de sus hijos con su ex pareja, Sebastián Layseca.

La actriz le dedicó unas bonitas palabras a su hijo mayor, Dante, quien, según contó, fue un importante apoyo para ella en este último tiempo.

"Cuando he estado mal, he estado llorando por diferentes cosas, siempre aparece Dante y me abraza", reveló Bresky.

"Tuve la bendición de tener unos hijos maravillosos, bacanes, sensibles y que me aman. Eso me hace ser muy completa", agregó, emocionada.

La actriz fue aplaudida y consolada por los demás participantes, quienes se emocionaron con su bella respuesta.

